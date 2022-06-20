FIA, F1 takımlarıyla dalgalanma konusunda görüşecek

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FIA'nın dalgalanma sorununun yarattığı güvenlik açıklarına müdahale etme kararı, Kanada GP'si hafta sonunun en büyük tartışma konularından birisiydi.

Birçok F1 takımı antrenmanların başlamasına bir gün kala yapılan bu açıklamanın zamanlamasından ve yeni sınırlamaların hemen yürürlüğe konup konmayacağına yönelik belirsizlikten rahatsızdı.

Ayrıca, FIA'nın kuralları resmi olarak değiştirmek yerine sadece teknik direktif yayınlaması, Mercedes'in tabandaki ekstra destek kolunu tutması durumunda bunun protesto edilebileceğine yönelik söylentilere de yol açtı.

Cumartesi günü Mercedes takım patronu Toto Wolff'un, diğer takım patronlarının "kendisine saldırmak amaçlı acınası davranışlarına" öfkelenmesi üzerine konuyla ilgili fikir ayrılığı zirveye ulaştı.

Takımlar arasında bir fikir birliğine varmayı başaramayan FIA, tek koltuklu serilerden sorumlu teknik direktör Nikolas Tombazis'in bu hafta düzenleyeceği bir toplantı ile daha büyük adımlar atmayı hedefliyor ve yarış hafta sonunun geriliminden uzak bir ortamın daha düşünceli bir yaklaşıma yol açmasını umuyor.

Toplantıda, FIA'nın Montreal hafta sonu boyunca dalgalanma hakkında topladığı verilerin analizleri tartışılacak ve herhangi bir sınırlamanın mümkün olup olmadığı konuşulacak.

Mercedes W13 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

FIA ayrıca, takımlardan 2023 teknik düzenlemelerinde dalgalanma sorunlarını uzun vadede çözmeleri için daha fazla alan sağlayabilecek olası değişiklikler hakkında da bilgi edinmeyi amaçlıyor.

Bu, aero değişiklikleri, revize edilmiş süspansiyon sistemleri ve hatta kütle amortisörleri gibi yasaklı parçaların yeniden kullanımını içerebilir.

Hafta sonuna gölge düşüren gerilimin ardından Wolff, ekiplerin konuyu gerektiği kadar ciddiye almasının önemli olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Sanırım tüm takımların politik hamleler peşinde koşması, bu konunun özünden sapmasına ve ciddiye alınmamasına sebep oluyor."

"Konunun özü şu; sezon başından beri pilotlar sürüş esnasında acı çektiklerini söylüyor, sırt ağrısı, bulanık görme ve mikro sarsıntılar gibi sağlık problemleri yaşıyorlar. Neredeyse her takımdan benzer geri bildirimler geliyor."

"Bu sadece üstesinden gelmemiz gereken bir şey: çözüm ne olursa olsun ve bu yolda adım atabilmek için ne uygulanabilirse uygulansın."

"Olay bir takıma fayda sağlayan kanatçıkları kesmek veya çift difüzör ile ilgili değil, bunu fark etmeliyiz. Takım patronları ve takımların kendileri olarak bunu hafife almama sorumluluğumuz var.” dedi.