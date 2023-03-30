FIA, F1 takımlarının pit duvarı çitlerinde kutlama yapmasını yasakladı!

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Yarış sonunda takım personeli, pit duvarına gelerek başarılı olan araca el sallıyordu ve bu gelenek uzun süredir devam ediyordu. Ancak bu hafta sonu Albert Park'ta yapılacak Avustralya GP ile bu durum artık tarih olacak.

Bu uygulama Cidde'de takım çalışanlarının Suudi Arabistan cadde pistini çevreleyen enkaz çitinin çok yukarısına tırmandığının görülmesinin ardından geldi.

Melbourne'de F1 yarış direktörü Niels Wittich'in yayınladığı hafta sonu güvenlik noktalarında, pit duvarı enkaz çitine tırmanmanın temelli yasak olduğu ifadesi yer aldı.

FIA tarafından atıfta bulunulan Uluslararası Sportif Yönetmelikleri'nin 2.3.2 sayılı Ek H Maddesi'nde "takım personelinin pit yoluna sadece araç üzerinde çalışmaları gerekmeden hemen önce girebilecekleri ve çalışma tamamlanır tamamlanmaz çekilmeleri gerektiği" ifade ediliyor.

Ayrıca bu maddede, "Personelin herhangi bir zamanda pit duvarı enkaz çitlerine tırmanması yasaktır. Bir takımın bu yasağı ihlal eden herhangi bir eylem hakemlere rapor edilecektir." deniliyor.

Bir bakıma F1 takımları, yeni bir kuralla karşı karşıya gelmiyor fakat Ek H Madde 2.3.2 daha katı şekilde yorumlanacak. Bu nedenle herhangi bir takım çalışanı kuralları ihlal ederse, ilgili takım hakemlere yönlendirilecek ve cezaya gerek olup olmadığı tartışılacak.

Böyle bir cezanın kutlama yapılan sürücünün yarış sonucunu etkilemesi pek olası değil. Bu açıdan para cezası verilmesi daha olası görünüyor. Bu da bütçe sınırından ötürü takımlar için yeni bir zorluk yaratabilir.

Ek H Madde 2.3.2 artık farklı bir şekilde denetleniyor olsa bile, aşırıya kaçılmadığı ve güvenli olduğu sürece, yarış sonunda takım çalışanlarının pit duvarı koruma sistemlerindeki büyük boşluklardan eğilerek pilotu selamlamasına izin verileceği anlaşılıyor.

FIA'nın takımlara çitlere tırmanmanın yasak olduğunu hatırlatmak için harekete geçtiği öğrenildi. Ek H, Madde 2.3.2 daha önce ceza tehdidinde bulunmak için kullanılmadığı için aslında uzun yıllardır buna izin veriliyordu.

Görünüşe bakılırsa FIA, artık çitlerden herhangi bir insan veya herhangi bir parçanın piste düşmesi ihtimalini ortadan kaldırmak istiyor.