FIA, F1 takım işbirliklerine ilişkin yeni bir kılavuz planlıyor

AlphaTauri'nin Red Bull ile olan yakın bağları sayesinde kaydettiği çarpıcı gelişmelerin ardından, son haftalarda ekiplerin birlikte çalışmasına daha fazla odaklanıldı.

AlphaTauri'nin yakın geçmişte olduğundan çok daha fazla Red Bull parçası kullanmayı planladığı 2024 sezonu öncesinde, bazı takımlar iki takımın bu kadar yakın çalışarak avantaj elde etme potansiyeline ilişkin endişelerini dile getirdiler.

FIA, kötü niyetli bir şekilde hareket etmeleri halinde takımların işbirliğinden faydalanma risklerinin farkında.

Bununla birlikte, yaptığı kontrollerin uygunsuz herhangi bir şeyi yakalamak için yeterince sağlam olduğunu düşünüyor. Özellikle de açıkça birlikte çalışan takımlar üzerinde artarak devam eden bir inceleme yapılırken.

Red Bull ve AlphaTauri hakkında ortaya atılan sorularla ilgili görüşleri sorulan FIA'nın tek koltuklu araç şefi Nikolas Tombazis, her iki araç üzerinde yapılan analizlerin endişelenecek bir şey göstermediğini söyledi.

Tombazis, "Birbirine yakın olan takımları, tamamen bağımsız takımları kontrol ettiğimizden çok daha yakından kontrol ediyoruz. Tam da bu söylenenlerin gerçekleşmediğinden emin olmak için."

"Bu sadece söz konusu iki takım arasında değil, diğer takım çiftleri arasında da bir endişe kaynağı oluşturuyor."

"AlphaTauri'nin özellikle diğer takımdan oldukça farklı aerodinamik çözümlere sahip olduğuna inanıyoruz. Doğrudan bir işbirliğine dair herhangi bir işaret olduğunu düşünmüyoruz."

"Çok çalıştıkları ve ileriye doğru bir adım attıkları açık. Ancak bunun işbirliğinden kaynaklandığını söyleyebileceğimizi sanmıyorum."

"Bununla birlikte, işbirliği ya da böyle bir şeyin olmamasını sağlamak, bunun güvenililirliğini sağlayan ekiplerinin işlerinin zor kısımlarından biridir."

"Tüm bu takımların iyi bir şekilde ayrıldığından emin olmak için denetim yapmamız gerekiyor. Takımlara, bunların hiçbirinin gerçekleşmediğine bizi nasıl ikna edebilecekleri konusunda daha fazla bilgi vermek için çok yakında bazı kılavuzlar yayınlayacağız."

"Bu zor durumu hafife almıyoruz ve bu da karşılaştığımız güçlüklerden biri." dedi.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

En iyi çözüme hızlı bir şekilde ulaşmaya yardımcı olmak için takımların alternatif geliştirme yollarını (farklı kanat konseptlerini denemek gibi) kapsayacak şekilde birlikte çalışmasıyla ilgili teoriler vardı.

Ancak Tombazis, böyle bir faaliyetin yönetmelikleri ihlal edeceği ve FIA'nın tasarımları denetleme yöntemiyle kolayca yakalanacağı konusunda net.

Tombazis, "Bu tabii ki en ağır biçimde kuraldışı. Çünkü geçmişte zaman zaman benzer bileşenleri takımlar arasında kontrol ettik ve daha sonra nasıl geliştiklerini görmek için geliştirme süreçlerine girdik."

"Şu anda böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Kontrol ettik ve kontrol etmek için bir sürecimiz var. Bu kolay mı? Hayır, kolay olduğunu söylemiyorum, her zaman bir tür meydan okumadır." dedi.

Ancak Tombazis, FIA'nın alenen işbirliği içinde çalışan takımları kontrol edebileceğinden emin olsa da, aslında daha büyük riskin tek başına çalışan takımlardan kaynaklandığını düşünüyor.

Tombazis, "İki takımı işbirliği yapmaya teşvik eden ana unsur, bileşenleri değiş tokuş etmeleri ya da hatta bir rüzgar tünelini paylaşmaları değildir."

"Biri İngiltere'de, diğeri Arjantin'de olmak üzere işbirliği yapan iki takım olabilir ve iki takım yönetmeliklere aykırı olarak iletişim kurmak, Zoom görüşmeleri yapmak ve mühendislerin birbirleriyle sohbet etmesini sağlamak istiyorsa, bu oldukça uygulanabilir."

"İnsanların günlük hareketlerini izlemiyoruz ve böyle bir niyetimiz de yok. İşbirliği halinde olan takımlar, sadece ortak mülkiyete sahip oldukları için işbirliği konusunda daha sık eleştiriliyorlar. Ancak işbirliği yapabilecek tek takım çifti bu değil. Birbirlerine yardım ederek karşılıklı kazanç sağlamaya karar veren iki bağımsız ekibiniz olabilir."

"Bunun gerçekleştiğini düşünmüyorum. Ancak bunun olmasını önleyecek araçlarımızın sadece bir takım tarafından diğerine satılan fiziksel bileşenlerle bağlantılı olması gerekmediğini söylüyorum." dedi.