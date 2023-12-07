Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

FIA, F1 takım işbirliklerine ilişkin yeni bir kılavuz planlıyor

FIA, Formula 1 takımları arasında devam eden herhangi bir işbirliğinin yönetmelikleri ihlal etmemesini sağlamak amacıyla yakında yeni bir kılavuz yayınlamayı planlıyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Güncelleme
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, leads Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lando Norris, McLaren MCL60, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, and others out of the pit lane

AlphaTauri'nin Red Bull ile olan yakın bağları sayesinde kaydettiği çarpıcı gelişmelerin ardından, son haftalarda ekiplerin birlikte çalışmasına daha fazla odaklanıldı.

AlphaTauri'nin yakın geçmişte olduğundan çok daha fazla Red Bull parçası kullanmayı planladığı 2024 sezonu öncesinde, bazı takımlar iki takımın bu kadar yakın çalışarak avantaj elde etme potansiyeline ilişkin endişelerini dile getirdiler.

FIA, kötü niyetli bir şekilde hareket etmeleri halinde takımların işbirliğinden faydalanma risklerinin farkında.

Bununla birlikte, yaptığı kontrollerin uygunsuz herhangi bir şeyi yakalamak için yeterince sağlam olduğunu düşünüyor. Özellikle de açıkça birlikte çalışan takımlar üzerinde artarak devam eden bir inceleme yapılırken.

Red Bull ve AlphaTauri hakkında ortaya atılan sorularla ilgili görüşleri sorulan FIA'nın tek koltuklu araç şefi Nikolas Tombazis, her iki araç üzerinde yapılan analizlerin endişelenecek bir şey göstermediğini söyledi.

Tombazis, "Birbirine yakın olan takımları, tamamen bağımsız takımları kontrol ettiğimizden çok daha yakından kontrol ediyoruz. Tam da bu söylenenlerin gerçekleşmediğinden emin olmak için."

"Bu sadece söz konusu iki takım arasında değil, diğer takım çiftleri arasında da bir endişe kaynağı oluşturuyor."

"AlphaTauri'nin özellikle diğer takımdan oldukça farklı aerodinamik çözümlere sahip olduğuna inanıyoruz. Doğrudan bir işbirliğine dair herhangi bir işaret olduğunu düşünmüyoruz."

"Çok çalıştıkları ve ileriye doğru bir adım attıkları açık. Ancak bunun işbirliğinden kaynaklandığını söyleyebileceğimizi sanmıyorum."

"Bununla birlikte, işbirliği ya da böyle bir şeyin olmamasını sağlamak, bunun güvenililirliğini sağlayan ekiplerinin işlerinin zor kısımlarından biridir." 

"Tüm bu takımların iyi bir şekilde ayrıldığından emin olmak için denetim yapmamız gerekiyor. Takımlara, bunların hiçbirinin gerçekleşmediğine bizi nasıl ikna edebilecekleri konusunda daha fazla bilgi vermek için çok yakında bazı kılavuzlar yayınlayacağız."

"Bu zor durumu hafife almıyoruz ve bu da karşılaştığımız güçlüklerden biri." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

En iyi çözüme hızlı bir şekilde ulaşmaya yardımcı olmak için takımların alternatif geliştirme yollarını (farklı kanat konseptlerini denemek gibi) kapsayacak şekilde birlikte çalışmasıyla ilgili teoriler vardı.

Ancak Tombazis, böyle bir faaliyetin yönetmelikleri ihlal edeceği ve FIA'nın tasarımları denetleme yöntemiyle kolayca yakalanacağı konusunda net. 

Tombazis, "Bu tabii ki en ağır biçimde kuraldışı. Çünkü geçmişte zaman zaman benzer bileşenleri takımlar arasında kontrol ettik ve daha sonra nasıl geliştiklerini görmek için geliştirme süreçlerine girdik."

"Şu anda böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Kontrol ettik ve kontrol etmek için bir sürecimiz var. Bu kolay mı? Hayır, kolay olduğunu söylemiyorum, her zaman bir tür meydan okumadır." dedi.

Ancak Tombazis, FIA'nın alenen işbirliği içinde çalışan takımları kontrol edebileceğinden emin olsa da, aslında daha büyük riskin tek başına çalışan takımlardan kaynaklandığını düşünüyor.

Tombazis, "İki takımı işbirliği yapmaya teşvik eden ana unsur, bileşenleri değiş tokuş etmeleri ya da hatta bir rüzgar tünelini paylaşmaları değildir."

"Biri İngiltere'de, diğeri Arjantin'de olmak üzere işbirliği yapan iki takım olabilir ve iki takım yönetmeliklere aykırı olarak iletişim kurmak, Zoom görüşmeleri yapmak ve mühendislerin birbirleriyle sohbet etmesini sağlamak istiyorsa, bu oldukça uygulanabilir." 

"İnsanların günlük hareketlerini izlemiyoruz ve böyle bir niyetimiz de yok. İşbirliği halinde olan takımlar, sadece ortak mülkiyete sahip oldukları için işbirliği konusunda daha sık eleştiriliyorlar. Ancak işbirliği yapabilecek tek takım çifti bu değil. Birbirlerine yardım ederek karşılıklı kazanç sağlamaya karar veren iki bağımsız ekibiniz olabilir."

"Bunun gerçekleştiğini düşünmüyorum. Ancak bunun olmasını önleyecek araçlarımızın sadece bir takım tarafından diğerine satılan fiziksel bileşenlerle bağlantılı olması gerekmediğini söylüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Perez: "Red Bull ile sözleşme uzatmanın anahtarı araç gelişimine uyum sağlamak"
Sonraki haber Hamilton: "Aston Martin'in inişli çıkışlı sezonu Red Bull'u kopyalamanın riskini ortaya çıkardı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Hamilton: "Aston Martin'in inişli çıkışlı sezonu Red Bull'u kopyalamanın riskini ortaya çıkardı"

Hamilton: "Aston Martin'in inişli çıkışlı sezonu Red Bull'u kopyalamanın riskini ortaya çıkardı"

Formula 1

Hamilton: "Aston Martin'in inişli çıkışlı sezonu Red Bull'u kopyalamanın riskini ortaya çıkardı" Hamilton: "Aston Martin'in inişli çıkışlı sezonu Red Bull'u kopyalamanın riskini ortaya çıkardı"

F1'in yağışlı havalar için düşündüğü lastik korumalığı testleri takımların talebiyle gelecek yıla ertelendi

F1'in yağışlı havalar için düşündüğü lastik korumalığı testleri takımların talebiyle gelecek yıla ertelendi

Formula 1

F1'in yağışlı havalar için düşündüğü lastik korumalığı testleri takımların talebiyle gelecek yıla ertelendi F1'in yağışlı havalar için düşündüğü lastik korumalığı testleri takımların talebiyle gelecek yıla ertelendi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor"

Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor"

F1 Formula 1

Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor" Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor"

Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek"

Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek"

MGP MotoGP
Valensiya Kasım testi

Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek" Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek"

FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok!

FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok!

F1 Formula 1

FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok! FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok!

Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti'

Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti'

F1 Formula 1

Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti' Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti'

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol