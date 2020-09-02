FIA, F1 süper lisans sistemini gözden geçirecek

FIA, Formula 1 yolunda ilerleyen alt sürücülerin yükselişini takip etmek için 2016'da süper lisans sistemini getirmişti.

Bu kapsamda, F1'de yarışmak isteyen sürücülerin son 3 sene içerisinde 40 süper lisans puanı kazanması gerekiyor. 40 puana ulaşan pilotlar, Formula 1'de yarışmaya hak kazanıyor.

2020'de birçok şampiyona COVID-19 pandemisi nedeniyle normalden daha az yarışla tamamlanacak. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle hem sürücüler, hem de takımlar sıkıntı yaşıyorlar. İptal edilen seriler de bulunuyor.

FIA, mevcut koşullar altında alt serilerde yer alan genç sürücülere adil ve eşit fırsat tanımak için mevcut süper lisans sistemini gözden geçireceğini doğruladı.

FIA tarafından yapılan açıklamada, "FIA Süper Lisans Çalışma Grubu, yarış takımları, organizatörler, pilotlara danışarak gerekli önlemleri değerlendiriyor ve aynı zamanda mücadele tam olarak devam ettiğinde, tehdit altındaki serilerin devamını hedefliyor."

"Bunun yanında COVID-19 nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinde farklı zamanlarda başlamış olan seriler nedeniyle oluşabilecek eşitsizliklerin çözümlenmesi hedefleniyor." sözlerine yer verildi.

Almanya'nın DTM serisi hem COVID-19, hem de Audi'nin kaybı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşarken IndyCar'ın destek serilerinden olan Indy Lights şampiyonası da 2020 sezonunu iptal etmek zorunda kaldı.

FIA Tek Koltuklu Yarış Araçları Komisyonu Başkanı Stefano Domenicali, yaşanan sıkıntıları ve etkilerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Domenicali, "Birçok pist yarışı serisi, ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Bu açıdan oralarda mücadele edenler doğal olarak bir sezonu kaçırmaktan ya da tüm belirsizlikler altında sezona gelecekte devam edememekten endişe duyuyor. Bu tür durumların onların FIA, tek koltuklu serilerdeki yükselişi üzerinde olumsuz etkisi olabilir."

"FIA, bu endişelerin farkında. Tüm serileri, takımları ve pilotları, yaşananlar karşısında Super Lisans Çalışma Grubu'nun mücadele eden herkese karşı adil olunması için çözümler üzerinde çalıştığını temin ederiz. Bu yüzden onların serilere katılımını, serilerin bu zor dönemde stabil bir şekilde hayatta kalmalarına yardımcı olmalarını destekliyoruz." dedi.

FIA Pilotlar Komisyonu Başkanı olan 9 kez Le Mans 24 Saat galibi Tom Kristensen de endişeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kristensen, "Sürekli değişen yarış takvimleri ve bunun süper lisans puanı kazanma üzerine olacak olumsuz etkisi üzerinde bazı endişeler olduğunun farkındayız."

"Çalışma Grubu, 2020'de motor sporları dünyasında yaşanan değişiklikler sonucunda hiçbir pilotun dezavantajlı olmaması için tek koltuklu yarış serilerine danışıyor." dedi.