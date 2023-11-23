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Formula 1 Abu Dabi GP
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FIA, F1 pist limitlerini denetimini iyileştirmek için yapay zeka kullanacak

FIA, Formula 1 pistlerini daha iyi denetlemek için yapay zeka kullanacağını açıkladı. Yeni teknolojinin denemeleri bu hafta sonu Abu Dabi'de yapılacak.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

FIA, pist limiti kontrollerinin işlenme hızını arttırma teklifinin bir parçası olarak, şekil analizi kullanan bir program olan 'Computer Vision'ı' uygulamaya koyacak.

Buradaki ana fikir, otomobillerin pist sınırlarını ne zaman ihlal ettiğini daha iyi değerlendirmek için video akışındaki pikselleri değerlendirmek olacak.

FIA, teknolojinin bir insan tarafından son kontrollerinin yapılmasını gerektiren olayların sayısını azaltmada çok daha etkili olmasını sağlayacağına inanıyor.

Yapay zeka sisteminin kullanılması, FIA'nın Uzaktan Kontrol Merkezi [ ROC ] tarafından daha az pist limiti olayının işlenmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu da bir ihlalin bildirilmesiyle karara bağlanması arasında çok daha az zaman geçmesine neden olacaktır.

ROC başkanı Tim Malyon, yapay zeka kullanımının daha çok, bir insanın yargılamasına gerek olmayan olayları göz ardı etmek için sistemi kullanmakla ilgili olduğunu söyledi.

Malyon, "Şu anda binlerce kontrol yapmamız gerekiyor, bunu nasıl yapacağız diyerek durumu kaba kuvvetle zorluyoruz."

"İnsanları bu işin içerisine atıyoruz. Çünkü en doğru çözüm bu. Şu anda yapmak istediğimiz şey, ROC'un üzerinde bir seviye tutturmak ve bu da yapay zeka yazılımı olacak."

"Yine kulağa garip gelebilir ama bu yapay zekayla ilgili metodoloji, şu anda tıpta devam eden tartışmalarla ve örneğin kanser taramasından elde edilen verileri taramak için 'Computer Vision' kullanmakla bir çok paralellik taşıyor."

Esteban Ocon, Alpine A523, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A523, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, at the start

"Vardıkları sonuç, 'Computer Vision' kanseri teşhis etmek için kullanmak istemedikleri. Ama yapmak istedikleri şey ise, iyi eğitimli insanlara %20'lik oranda olan kanserli insanlara daha fazla zaman ayırmak ve geri kalan %80'lik kanser olmayanları elemek için kullanmak. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Malyon, bir yarışta beklenen mevcut 800 raporun 50'ye indirilmesinin hedeflendiği ve bunu FIA'nın incelemesi için daha kolay olacağını açıkladı.

Yeni sistemi tanıtma çabalarının bir parçası olarak FIA, bu hafta sonu Abu Dabi'de otomobillerin konumlandırılmasında daha yüksek doğruluk sağlamayı amaçlayan yeni sistemin yanı sıra 'Computer Vision' kullanımın da deneyecek.

Tek Koltuklu Otomobil Bilgi Sistemleri Strateji Başkanı Chris Bentley, FIA'nın Catapult adlı sistemi getirdiğini ve bu sistemin alıcılar kullanarak doğru konumlar sağladığını söyledi.

Bentley, "NFL'de sahadaki her oyuncuyu, büyük bir toplantı halinde olsalar bile tespit edebildikleri örnekler var."

"Bu teknolojiyi canlı yayınlarımızda da kullanabiliriz. Bu yeni teknoloji ile ilgi alanlarını öğrenebileceğiz. Yapay zekada ilerledikçe öğrenecek." dedi.

Malyon, "Gelecek için yapmaya çalıştığımız şey, tüm bu teknolojiyi geliştirmek ve yenilerini yerleştirmek."

"Doğruluğunu arttırmak için otomobil konumlandırma geliştirilmeye devam ediyor. Ayrıca önümüzdeki yıl ROC'un büyüklüğünü iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Daha fazla insanın uzaktan çalışmasını kolaylaştırmak için pist ile Cenevre arasındaki bağlantı bant genişliğini de iki katına çıkaracağız." dedi.

Malyon, bu yıl Avusturya'da ortaya çıkan pist limiti sorunlarından çıkarılan en önemli derslerden birinin, ihlalleri kontrol etmenin en iyi kaynağı olan FIA'yı ihlallere karşı uyarmak olmadığını söyledi.

Bunun yerine, otomobil tespit sistemleri ve zamanlama döngüsü analizi tarafından sağlanan verilerden daha etkili olan insan gözünü kullanmaktı.

Malyon, "Temel olarak döngülerin yeterince doğru olmadığı sonucuna vardık ve açık ara en doğru çözümün bir veri analistinin videoya bakması olduğu sonucuna vardık."

"Aslında bu, hikayenin ilginç bir unsuru çünkü şu anda döngü konumlandırma, GPS konumlandırma gibi olaylarda insanın hâlâ kazanıyor olduğu anlamına geliyor." dedi.

Bentley, "Şikan olmadığı sürece artık her pistte döngüleri kapattık. Çünkü başarmaya çalıştığımız şeyin önüne geçiyor. Nihayetinde temek kural, eğer karar vermek için çok yakınsa, pilot burada avantajlıdır." dedi.

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