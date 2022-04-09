Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları Sonraki / Vettel, cuma günkü sorun nedeniyle yeni güç ünitesine geçti
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

FIA, F1 pilotlarının iç çamaşırları konusunda kısıtlamaya gidecek

FIA, Avustralya GP hafta sonunda yapılan toplantının ardından güvenlik için Formula 1 pilotlarının giydikleri iç çamaşırlarını takibe alacak ve kısıtlamaya gidecek.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
FIA, F1 pilotlarının iç çamaşırları konusunda kısıtlamaya gidecek
Haberi dinle

Albert Park'ta Cuma akşamı gerçekleştirilen pilotlar toplantısında FIA Yarış Direktörü Niels Wittich, pilotların araç içerisinde tulumlarının altına giydikleri iç çamaşırları konusunda bir kısıtlama olacağını açıkladı.

Bazı pilotların FIA kurallarına uygun olmayan, bir yangın esnasında kendilerini korumayacak türde iç çamaşırı giydikleri düşünüldüğü için böyle bir hatırlatma yapıldı.

FIA Uluslararası Sportif Kuralları'nın L bölümünde, yarış pilotlarının FIA standartlarına uygun, onaylanmış eldiven, uzun iç çamaşırı, balaklava, çorap ve ayakkabı giymeleri gerektiği belirtiliyor.

F1'de yarış direktörlüğü görevine getirilmesinden bu yana Wittich, FIA kurallarını uygulamaya daha fazla özen gösteriyor. Avustralya GP öncesinde pilotlara, güvenlik gerekçesiyle araç içerisinde herhangi bir mücevherat takılamayacağı konusunda hatırlatma yapılmıştı.

Toplantıya katılanlardan gelen bilgilere göre Wittich'in bu talebine bazı pilotlar karşı çıktı. Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, oldukça eğlenceli bir toplantı olduğunu söyledi.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Alpine F1 Team, discuss overalls

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Alpine F1 Team, discuss overalls

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu konudaki asıl endişe, 2020 Bahreyn Grand Prix'sinde Romain Grosjean'ın ellerinde yanıklara neden olan yangında olduğu gibi, yarış kıyafetlerinin altına sentetik bir malzeme giymenin olası bir yangın durumunda yaratabileceği etkidir.

FIA, yapacağı kontrollerle pilotların uyumlu yanmaz iç çamaşırı giymelerini sağlama konusunda daha proaktif olmaya hazırlanıyor ancak önümüzdeki yarışlarda herhangi bir ceza verilmeden bir ek süre olacağı anlaşılıyor.

2018'de Punta del Este'deki Formula E yarışında Audi sürücüsü Lucas di Grassi bu kurala uygun iç çamaşırı giymediği için 10.000 Euro para cezası almıştı. Benzer cezayı Andre Lotterer ve Jean-Eric Vergne de aldılar.

Toplantıda yer alan Alpine'in yedek pilotu Oscar Piastri, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada konuşmanın temelinde güvenlik gerekçesinin yer aldığını söyledi.

paylaşım
yorumlar
Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları
Önceki haber

Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları
Sonraki haber

Vettel, cuma günkü sorun nedeniyle yeni güç ünitesine geçti

Vettel, cuma günkü sorun nedeniyle yeni güç ünitesine geçti
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Norris: "McLaren'ın yükselişi büyük oranda pistten kaynaklanıyor" Avustralya GP
Formula 1

Norris: "McLaren'ın yükselişi büyük oranda pistten kaynaklanıyor"

Stroll, Latifi ile olan kazasından ötürü 3 sıra grid cezası aldı Avustralya GP
Formula 1

Stroll, Latifi ile olan kazasından ötürü 3 sıra grid cezası aldı

F1, Rusya'nın yeri için Katar'la anlaşamaması halinde Singapur'da ikinci bir yarış planlıyor! Avustralya GP
Formula 1

F1, Rusya'nın yeri için Katar'la anlaşamaması halinde Singapur'da ikinci bir yarış planlıyor!

Son Haberler

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"
Formula 1 Formula 1

Magnussen: "Başlangıç ayarları yüzünden geride kaldık"

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde
Formula 1 Formula 1

Mercedes, önceden aşina olmadıkları sorunların peşinde

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün
Formula 1 Formula 1

Bottas, 103 yarışlık Q3 serisi bittiği için üzgün

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.