FIA, F1 pilotlarının iç çamaşırları konusunda kısıtlamaya gidecek

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Albert Park'ta Cuma akşamı gerçekleştirilen pilotlar toplantısında FIA Yarış Direktörü Niels Wittich, pilotların araç içerisinde tulumlarının altına giydikleri iç çamaşırları konusunda bir kısıtlama olacağını açıkladı.

Bazı pilotların FIA kurallarına uygun olmayan, bir yangın esnasında kendilerini korumayacak türde iç çamaşırı giydikleri düşünüldüğü için böyle bir hatırlatma yapıldı.

FIA Uluslararası Sportif Kuralları'nın L bölümünde, yarış pilotlarının FIA standartlarına uygun, onaylanmış eldiven, uzun iç çamaşırı, balaklava, çorap ve ayakkabı giymeleri gerektiği belirtiliyor.

F1'de yarış direktörlüğü görevine getirilmesinden bu yana Wittich, FIA kurallarını uygulamaya daha fazla özen gösteriyor. Avustralya GP öncesinde pilotlara, güvenlik gerekçesiyle araç içerisinde herhangi bir mücevherat takılamayacağı konusunda hatırlatma yapılmıştı.

Toplantıya katılanlardan gelen bilgilere göre Wittich'in bu talebine bazı pilotlar karşı çıktı. Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, oldukça eğlenceli bir toplantı olduğunu söyledi.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Alpine F1 Team, discuss overalls Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu konudaki asıl endişe, 2020 Bahreyn Grand Prix'sinde Romain Grosjean'ın ellerinde yanıklara neden olan yangında olduğu gibi, yarış kıyafetlerinin altına sentetik bir malzeme giymenin olası bir yangın durumunda yaratabileceği etkidir.

FIA, yapacağı kontrollerle pilotların uyumlu yanmaz iç çamaşırı giymelerini sağlama konusunda daha proaktif olmaya hazırlanıyor ancak önümüzdeki yarışlarda herhangi bir ceza verilmeden bir ek süre olacağı anlaşılıyor.

2018'de Punta del Este'deki Formula E yarışında Audi sürücüsü Lucas di Grassi bu kurala uygun iç çamaşırı giymediği için 10.000 Euro para cezası almıştı. Benzer cezayı Andre Lotterer ve Jean-Eric Vergne de aldılar.

Toplantıda yer alan Alpine'in yedek pilotu Oscar Piastri, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada konuşmanın temelinde güvenlik gerekçesinin yer aldığını söyledi.