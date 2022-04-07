FIA, F1 pilotlarını araç kullanırken mücevher takmamaları konusunda uyardı

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Bugün, Melbourne yarışı için yayınlanan notlarda, FIA Yarış Direktörü Niels Wittich tarafından bu konuya özellikle dikkat çekildi ve sürücüler mücevher takmamaları konusunda uyarıldılar.

Kural metninde şöyle yazıyor: "Yarışma esnasında vücut piercingi veya metal boyun zinciri mücevherler takmak yasaktır. Bu sebeple etkinlik başlamadan önce kontrol edilmelidir."

Vücut piercingleri veya zincir takılarla alakalı bu yasak, her ne kadar bu hafta sonu özellikle dikkat çekilmiş olsa da aslında yeni bir karar değil çünkü bu, çok uzun zaman önce getirilen bir kuraldı.

FIA'nın almış olduğu karara göre sürücüler yarış veya ralli esnasında herhangi bir mücevher takamıyorlar.

Bu açıdan Motorsport.com, bu açıklamanın mücevher taktığı tespit edilen herhangi bir sürücüye yönelik olmadığını öğrendi.

Bunun yerine yeni yarış direktörleri Eduardo Freitas ve Wittich, -2020 Bahreyn GP'de Romain Grosjean'ın yaptığı büyük kazayı göz önünde bulundurarak- bir sürücünün şiddetli bir kazada daha fazla yara almasını engellemek adına bu kuralın özellikle uygulanmasını istiyorlar.

F1 sürücülerinin mücevher veya piercing ile ilgili ihlal yaptığı tespit edilirse sportif bir ceza yerine para cezası alacakları düşünülüyor.