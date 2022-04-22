FIA, F1 pilotları için hazırladığı sürüş yönetmeliğini kamuoyuna sundu

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FIA, Emilia Romagna GP'si öncesi Formula 3 pilotlarına gönderdiği bir belgede, tüm pilotlara yapabilecekleri ve yapamayacakları hamleleri net şekilde ortaya koydu. Benzer bir belge sezon başlarında F1 takımları ve pilotlarına da gönderilmişti. Kamuoyuna açıklanmayan bu belge, üç yarışlık bir aranın ardından FIA tarafından yayınlandı.

"Sürüş Standartları Yönergesi", Bahreyn GP'sinden önce, yarış hakemlerinin olayları değerlendirirken hangi faktörleri hesaba kattığını daha iyi anlamak için pilotlardan gelen bir talebe yanıt olarak ortaya çıktı.

FIA, "Şüpheye mahal vermemek adına, bunlar sadece hakemlere karar vermelerinde yardımcı olacak yönergelerdir ve bağlayıcı değildir."

"Tüm komiserlerin kararları, Formula 1 için geçerli tüm ilgili düzenlemelerle birlikte ele alınan FIA Uluslararası Spor Kuralları uyarınca alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Belge, genel olarak bir rakibi geçmek söz konusu olduğunda pilotların neler yapmasına izin verilip verilmediğini özetlemekte.

İç çizgiden geçiş yaparken uyulması gerekenler

Sollanan aracın, sollama yapan araca yeterli boşluk bırakabilmesi için, sollama yapan araç, sollanan aracın yanında önemli bir derecede boşluğa sahip olmalıdır ve geçiş, aracın net bir şekilde pist sınırları içinde kalmasına izin verirken, güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılmalıdır.

Hakemlerin "önemli derecede boşluğun" ne olduğuna karar verirken göz önünde bulunduracakları çeşitli faktörler arasında, en geç viraj çıkışına kadar sollanan aracın ön lastiklerinin diğer otomobilin yanında olup olmadığı yer almakta.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Dış çizgiden geçiş yapmak

Tıpkı iç çizgiden geçiş yaparken olduğu gibi, sollanan aracın, sollama yapan araca yeterli boşluk bırakabilmesi için, sollama yapan araç, sollanan aracın yanında önemli bir derecede boşluğa sahip olmalıdır ve geçiş, aracın net bir şekilde pist sınırları içinde kalmasına izin verirken, güvenli ve kontrollü bir şekilde yapılmalıdır.

Hakemlerin "önemli derecede boşluğun" ne olduğuna karar verirken göz önünde bulunduracakları çeşitli faktörler arasında, sollama yapan aracın viraj çıkışında sollanan aracın önünde yer alıp almadığı yer alıyor. Sollanan araç, pist sınırları içinde kalırken virajı dönebilecek durumda olmalıdır.

Şikanlar ve S-Virajlar

Yukarıdaki yönergeler her viraj için benzer şekilde geçerli olacak.

Daha önce de belirtildiği gibi, yönergeler ayrıca FIA'nın pist sınırlarını gözetmenin ve pistten çıkarken elde edilen herhangi bir avantajı "açık bir şekilde geri vermenin" pilotların sorumluluğunda olduğunu, buna yönelik kuralların katı bir şekilde uyguladığını doğruladı.