FIA, F1 motorlarının geleceğinin yol otomobillerine bağlı olduğunu düşünüyor

F1, 2026'dan itibaren bir sonraki kural deÄiÅikliÄinde tamamen sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir yakÄ±tla Ã§alÄ±Åacak turbo hibrid gÃ¼Ã§ Ã¼nitelerine geÃ§meyi taahhÃ¼t etti.

Bundan sonraki en bÃ¼yÃ¼k deÄiÅikliklerden biri, elektrik ve iÃ§ten yanmalÄ± motor gÃ¼cÃ¼ arasÄ±nda yaklaÅÄ±k 50/50'lik bir oran ile elektrik gÃ¼cÃ¼ne daha fazla gÃ¼venmek olacak.

F1, tamamen elektrikli otomobillere yÃ¶nelen yol otomobili Ã¼reticilerinin ilgisini korumak iÃ§in batarya teknolojisinin geliÅtirilmesinde Ã¶n sÄ±ralarda yer almasÄ± gerektiÄinin farkÄ±nda.

Ancak daha uzun vadede, yarÄ±Ålar iÃ§in uygun olduÄu kanÄ±tlanÄ±rsa yarÄ±ÅlarÄ± da hidrojen enerjisine geÃ§ebilir. F1 ve FIA kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Extreme E'nin kardeÅ serisi Extreme H'ye katÄ±larak teknolojiyi deÄerlendirmek Ã¼zere bir Ã§alÄ±Åma grubu oluÅturdu.

F1 gÃ¼Ã§ Ã¼nitelerinin gelecekte nasÄ±l bir hal alacaklarÄ± Åu an iÃ§in kesin deÄil. Ancak FIA'nÄ±n tek koltuklu araÃ§lardan sorumlu baÅkanÄ± Nikolas Tombazis, kritik olanÄ±n Ã¼reticilere deÄer sunan kurallara sahip olmak olduÄunu sÃ¶ylÃ¼yor.

Motorsport.com da dahil olmak Ã¼zere seÃ§kin medyaya verdiÄi demeÃ§te Tombazis, "2026 iÃ§in adÄ±m belirlendi. Ancak sonraki adÄ±mda ne yapacaÄÄ±mÄ±z hala tartÄ±Åmaya aÃ§Ä±k."

"Ä°ster daha sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir efueller olsun, ister hidrojen olsun, ki bu konuda FIA'da oldukÃ§a fazla Ã§alÄ±Åma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz, ya da ister daha elektrikli olsun, Ã¶nÃ¼mÃ¼zde hala pek Ã§ok seÃ§enek var."

"Ancak her zaman katÄ±lÄ±mcÄ± OEM'lerin yapmak istedikleriyle ilgili kalmak istiyoruz. Yol otomobili ile ilgili olmayan tamamen rastgele bir yÃ¶ne gidemeyiz."

"Yolla baÄlantÄ±lÄ± kalmaya devam etmeliyiz. Temel hedefimiz bu ve sanÄ±rÄ±m padokta dolaÅan herkes Ã¼stesinden gelinmesi gereken Ã§ok sayÄ±da zorluk olduÄunu gÃ¶rebilir." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool Red Bull Racing Team Principal Christian Horner talks with Nikolas Tombazis, FIA Single Seater Director

F1, 2030 yÄ±lÄ± iÃ§in net karbon sÄ±fÄ±r emisyon hedefine odaklanmÄ±Å durumda ve yeni turbo hibrid gÃ¼Ã§ Ã¼niteleri de bunun temel unsurlarÄ±ndan biri.

Bununla birlikte, yarÄ±Å araÃ§larÄ±nÄ±n emisyonlarÄ± F1'in genel karbon ayak izinin yalnÄ±zca kÃ¼Ã§Ã¼k bir yÃ¼zdesini oluÅturduÄundan, FIA bir Åeyleri iyileÅtirmek iÃ§in teknik dÃ¼zenlemelerin dÄ±ÅÄ±nda da Ã§ok Ã§aba sarf edilmesi gerektiÄinin farkÄ±nda.

Tombazis, "Genel karbon ayak izinin bir oranÄ± olarak araÃ§larÄ±n kendi unsuru Ã§ok dÃ¼ÅÃ¼k. Genel olarak %2'den daha az olduÄunu dÃ¼ÅÃ¼nÃ¼yorum."

"DolayÄ±sÄ±yla, spora yÃ¶nelik genel sorumluluÄumuzun diÄer 'lik kÄ±smÄ±nÄ±n da ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄi ve bunun lojistik, malzeme, bileÅen sayÄ±sÄ±, takvimler ve pek Ã§ok Åeyle karÅÄ±lanmasÄ± gerektiÄi aÃ§Ä±k."

"Ancak otomobil tarafÄ± teknolojik aÃ§Ä±dan, katÄ±lan OEM'lerin teknolojiler Ã¼zerinde Ã§alÄ±Åabilmesi ve benzeri aÃ§Ä±lardan Ã¶nemli." dedi.