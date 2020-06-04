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Formula 1 / Son dakika

FIA, F1 motor fırsatçılığının önüne geçmek için kuralları daha da sıkılaştırıyor

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FIA, F1 motor fırsatçılığının önüne geçmek için kuralları daha da sıkılaştırıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Haz 2020 18:11

FIA, takımları yarışların yeniden başladığı bu dönemde motor fırsatçılığı yapmaması için kuralları daha da sıkılaştırıyor.

Geçen yıl Ferrari'nin güç ünitesiyle ilgili büyük tartışmalar vardı ve FIA, takımların fırsatçılık yapabileceği kurallardaki potansiyel gri alanları kapatmak için harekete geçti.

Motorsport.com, en son açıklamalarıyla birlikte FIA'nın dikkatinin iki alana yani yağ yakma ve ERS güç sensörlerine çevirdiğini anlıyor.

Yağ yakma tarafında takımlar, yağın yakıt olarak kullanılmasının önüne geçmek amacıyla alınan daha sert kurallarla karşı karşıya olacak.

Takımlar normalde 100 kilometrelik mesafede 0,3 litrelik yağ yakabiliyordu.

Takımların sınırları aşmasının önüne geçmek için FIA, yağ ölçümünü sertleştirme hakkına sahip olacak ve araçlar pist üstüne çıkmadan önce sistem mihürlenebilecek.

Enerji geri kazanım tarafında ise FIA, sezonun başında büyük takımların aracına  takılacak güncellenmiş bir sensör aracılığıyla ERS tarafından geri kazanılan enerjinin güç dağılımını izleyecek.

Takımların, motor tarafında performanslarını artırmak için, izin verilen güç miktarıyla ilgili sınırları akıllıca aşmanın yollarını bulduklarına dair şüpheler vardı.

Ferrari, geçtiğimiz yıl FIA ile 2019 güç ünitesiyle ilgili yaptığı anlaşmadan ötürü gözlerin çevrildiği takım olsa da, yapılan bu son hamlelerin İtalyan üreticiye yönelik olmadığı anlaşılıyor.

Tüm bu ilave kontroller, geçen yılki olaydan bu yana motorların daha iyi takip edilmesine yardımcı olmak için FIA ve Ferrari arasında yapılan yeni bir işbirliğinin ardından geldi.

FIA tarafından o dönem yapılan açıklamada, "FIA ve Scuderia Ferrari, gelecek sezonlarda Formula 1 Güç Ünitesi'nin takibini iyileştirecek bazı teknik maddeler konusunda anlaşmaya vardı. Ferrari ayrıca, FIA'ya diğer teknik konularda, karbon emisyonu ve sürdürülebilir yakıt araştırma aktivitelerinde yardımcı olacak." sözlerine yer verilmişti.

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Editör Jonathan Noble

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