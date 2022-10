FIA, Japonya GP'deki çekici olayıyla ilgili inceleme başlattı

Carlos Sainz'ın ilk turdaki kazasının ardından, pist görevlileri Ferrari aracını kurtarmak için piste bir çekici gönderdi.

Jules Bianchi'nin de benzer olay sonucu hayatını kaybettiği 2014 Japonya Grand Prix'sinin ardından, padokta bu konuyla ilgili yaygın bir huzursuzluk ve şikayet oluştu.

Güvenlik aracının arkasında tur atan pilotlar çekicinin orada olmasından dolayı endişelerini dile getirirken, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly; yaptığı pit stoptan sonra güvenlik aracı ardında olması gerekenden hızlı gittiği için ceza aldı.

Bu konu hakkında Fransız pilot, "Sekiz yıl önce Jules'u benzer bir olayda kaybetmiştik, nasıl oluyor da sekiz yıl sonra aynı şey yaşanıyor anlamıyorum. Üstelik çekici çakılda değil, yarış çizgisindeydi."

“Bunun Jules'a, ailesine, sevdiklerine ve bize saygısızlık olduğunu düşünüyorum."

"Oldukça dramatik bir olay ve bu tarz şeylerin yaşanmasını istemiyoruz."

"200 km/s hızla giderken eğer Carlos gibi aracın kontrolünü kaybetseydim, belki de şu an ölmüş olurdum." dedi.

FIA, araçların güvenlik aracı koşullarında çekicilerle pistten alınmasının F1'de standart bir prosedür olduğu konusunda net olsa da, yaşananlarla ilgili pilot geri bildirimlerinin konuyu daha ciddiye almaya sevk ettiğini söylüyor.

The car of Carlos Sainz, Ferrari F1-75, is recovered with a truck

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images