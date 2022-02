FIA, F1 gövde esneklik testlerinde daha fazla serbestlik tanıyabilir

Motor sporlarının yönetimi, yeni F1 sezonu öncesinde, takımların esnek kanatlardan veya zeminden avantaj kazanmaya çalışabileceklerinin farkında.

Yeni zemin etkili araçlarla, takımlar yere yakın olabilirse, yere basma kuvvetinden kazanç sağlayacaklar. Bunun yanı sıra kanatların düzlüklerde esnemesi de, hava sürtünmesini azaltarak düzlük hızını artırabilir.

Ancak FIA, şu noktada takımların kuralların farklı alanlarını ne kadar zorlayacaklarını bilmediği için, testleri geçmeyi ekstra zor hale getirmeden işleri en iyi şekilde kontrol altında tutmak adına açık fikirli davranacak.

Önceki nesil araçlarda işe yarayan testler, 2022'nin yeni kuralları ile birlikte son model araçlara uygun olmayabilir.

Bu nedenle FIA, testlerin çok zorlu olması durumunda geri adım atabilmek için bir acil durum planı oluşturdu.

FIA, sezonun ilk üç grand prix'sinde, daha fazla esneklik veya daha az yük testlerine izin vererek test kriterlerinde değişiklik yapabilecek.

F1'in yenilenen teknik kurallarının 3.15. maddesinde şunlar yer alıyor: "FIA, 2022 şampiyonasının ilk üç yarışmasında, yalnızca yeni ölçüm prosedürleriyle ilgili endişeleri gidermek için, Madde 3.15'te tanımlanan herhangi bir testte izin verilen sapmaları artırma veya uygulanan yükü azaltma hakkına sahiptir."

"Bu değişiklikler, kurallarda yer alan değerin %20'sini geçmeyecektir ve bütün takımlara iletilecektir."

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Rear detail

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images