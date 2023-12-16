Prime'a abone ol
Formula 1 Bahreyn GP
Haberler

FIA, F1 fabrika denetimlerini çat kapı yapmak istiyor

FIA, Formula 1 takımlarının kurallara uymasını sağlamak amacıyla fabrika denetimlerini uyarı yapmadan gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yayın tarihi
Red Bull Racing Team Principal Christian Horner talks with Nikolas Tombazis, FIA Single Seater Director

F1 düzenlemeleri giderek daha karmaşık hale geldiğinden, artık takımların kendi üslerinde işleri yürütme biçimleri açısından karşılaştıkları bir dizi kısıtlama bulunuyor.

Rüzgar tüneli ve CFD testleri, işbirliği yapan ekipler arasında ne kadar bilgi paylaşılabileceği, bütçe sınırı ve harici personel kullanımı konularında sınırlamalar bulunuyor.

Takımların yönetmeliklere uymasını sağlamak amacıyla FIA uzun süredir fabrikaları ziyaret ederek kontrol etme hakkına sahip.

Daha önce bu denetlemeler, takımlara çok sayıda bildirimde bulunularak gerçekleştiriliyordu ki bu durum, düzenlemelerin etrafından dolaşmaya çalışanları yakalamak açısından düzenleyici kurum için elbette ideal değildir.

Ancak FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, FIA'nı olabildiğince çabuk bir şekilde herhangi bir fabrikaya erişebilecek duruma gelmek istediğini söyledi.

Tombazis, "Temelde uyarı yapmadan gitmek istiyoruz. Sadece kapıdan geçip içeri girmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Takımları arayabileceğimiz ve birilerinin gelip bu insanları alacağı ve 'Gidip rüzgar tünelini ya da başka bir şeyi görmek istiyorum' diyebilecekleri bir sürecin doğru olacağını düşünüyoruz."

Tombazis, FIA'nın herhangi bir denetim için fabrika dışında çok uzun süre beklemek zorunda kalmaması gerektiğini düşünüyor.

Alpine factory

Photo by: Alpine

Alpine factory

İdeal olanın ne olduğu sorulduğunda Tombazis, "Yaklaşık 10/15 dakika, bunun gerçekten çok hızlı olduğu bir noktaya gelmek istiyoruz. Kapıda bir saat beklemek zorunda kalmamayız ya da bunun gibi bir şey." dedi.

FIA son zamanlarda bu tür fabrika çalışmalarına yardımcı olmak için mevcut personel sayısını artırdı. Şu anda bu kontrollerin birkaç haftada bir yapılabileceği bir yerde olduğunu düşünüyor.

Tombazis, "Personalimiz bir süredir yetersizdi. Ama uzun bir süredir [fabrika müfettişleri ekibini] genişletmeyi hedefliyorduk." 

"Kısa süre önce bu ekibin hedef sayısına ulaştık ve şimdi bu, yaklaşık iki ya da üç haftada bir ekipleri ziyaret etmemize imkan sağlıyor." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Ricciardo: "Tsunoda ile mücadelemiz takım için olumluydu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
FIA, azaltmak için mücadele ettiği 'mali açığın' boyutlarını açıkladı

FIA, azaltmak için mücadele ettiği 'mali açığın' boyutlarını açıkladı

Formula 1

FIA, azaltmak için mücadele ettiği 'mali açığın' boyutlarını açıkladı FIA, azaltmak için mücadele ettiği 'mali açığın' boyutlarını açıkladı

Todt: "FIA, 2008 Singapur sonuçlarını iptal etmeli"

Todt: "FIA, 2008 Singapur sonuçlarını iptal etmeli"

Formula 1

Todt: "FIA, 2008 Singapur sonuçlarını iptal etmeli" Todt: "FIA, 2008 Singapur sonuçlarını iptal etmeli"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider"

Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider"

F1 Formula 1

Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider" Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider"

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

F1 Formula 1

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak" Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"

Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak" Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

F1 Formula 1

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi" McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol