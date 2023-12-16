FIA, F1 fabrika denetimlerini çat kapı yapmak istiyor

F1 düzenlemeleri giderek daha karmaşık hale geldiğinden, artık takımların kendi üslerinde işleri yürütme biçimleri açısından karşılaştıkları bir dizi kısıtlama bulunuyor.

Rüzgar tüneli ve CFD testleri, işbirliği yapan ekipler arasında ne kadar bilgi paylaşılabileceği, bütçe sınırı ve harici personel kullanımı konularında sınırlamalar bulunuyor.

Takımların yönetmeliklere uymasını sağlamak amacıyla FIA uzun süredir fabrikaları ziyaret ederek kontrol etme hakkına sahip.

Daha önce bu denetlemeler, takımlara çok sayıda bildirimde bulunularak gerçekleştiriliyordu ki bu durum, düzenlemelerin etrafından dolaşmaya çalışanları yakalamak açısından düzenleyici kurum için elbette ideal değildir.

Ancak FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, FIA'nı olabildiğince çabuk bir şekilde herhangi bir fabrikaya erişebilecek duruma gelmek istediğini söyledi.

Tombazis, "Temelde uyarı yapmadan gitmek istiyoruz. Sadece kapıdan geçip içeri girmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Takımları arayabileceğimiz ve birilerinin gelip bu insanları alacağı ve 'Gidip rüzgar tünelini ya da başka bir şeyi görmek istiyorum' diyebilecekleri bir sürecin doğru olacağını düşünüyoruz."

Tombazis, FIA'nın herhangi bir denetim için fabrika dışında çok uzun süre beklemek zorunda kalmaması gerektiğini düşünüyor.

Photo by: Alpine Alpine factory

İdeal olanın ne olduğu sorulduğunda Tombazis, "Yaklaşık 10/15 dakika, bunun gerçekten çok hızlı olduğu bir noktaya gelmek istiyoruz. Kapıda bir saat beklemek zorunda kalmamayız ya da bunun gibi bir şey." dedi.

FIA son zamanlarda bu tür fabrika çalışmalarına yardımcı olmak için mevcut personel sayısını artırdı. Şu anda bu kontrollerin birkaç haftada bir yapılabileceği bir yerde olduğunu düşünüyor.

Tombazis, "Personalimiz bir süredir yetersizdi. Ama uzun bir süredir [fabrika müfettişleri ekibini] genişletmeyi hedefliyorduk."

"Kısa süre önce bu ekibin hedef sayısına ulaştık ve şimdi bu, yaklaşık iki ya da üç haftada bir ekipleri ziyaret etmemize imkan sağlıyor." dedi.