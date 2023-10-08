FIA, F1 dünya şampiyonunun kupayı almak için beklemesini değiştirmeyecek

Dünya Kupası, Wimbledon ve Superbowl gibi diğer büyük spor etkinlikleri gümüş madalyaların etkinlik sonunda dağıtılmasıyla sonuçlanırken, F1 her zaman işleri farklı yapıyor.

FIA Formula 1 yönetmelikleri uzun zamandır şampiyonların sadece sezon sonunda düzenlenen FIA Ödül Galası'nda taçlandırılmasını sağlıyor. Sıralamayı ilk üçte bitiren pilotların bu törene katılması zorunlu tutuluyor.

F1'in artan seyirci sayısı ve yeni hayranlar kazanma arzusu, yaklaşımın değiştirilmesi ve kupanın şampiyonluğun elde edildiği gece sürücüye verilmesi yönünde bazı çağrılara neden oldu.

Bu uygulama şu anda yürürlükte olsaydı, Max Verstappen 2023 şampiyonluğunu garantiledikten sonra Cumartesi gecesi Katar'da ödülünü alacaktı.

Ancak FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem yaklaşım değişikliği fikrine soğuk su döktü ve F1 şampiyonunun beklemesi için çok iyi nedenler olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2. sıra ve 2023 sürücüler dünya şampiyonu, Sprint yarışı kupasını FIA Başkanı Mohammed bin Sulayem'den alırken Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Sulayem, özellikle de F1 şampiyonunun sadece orada taçlandırılmasının diğer FIA kazananları için özel bir gece olduğunu ve yeni nesil yeteneklere ilham verdiğini düşünüyor.

Katar'da Motorsport.com da dahil olmak üzere seçkin medyaya konuşan Sulayem, "Bu gece şampiyonların gecesi. [Orta Doğu Rallisi] şampiyonluğumu ilk kazandığımda, Fransa'ya gitmeden önceki uykusuz geceyi, Paris'te olmayı, Concorde'a gitmeyi ve bir kupa almayı tahmin bile edemezsiniz."

"Şimdi bile [kolumdaki] tüylerimin diken diken olduğunu hissediyorum, çünkü çok genç olduğumu hatırlıyorum, 25 yaşındaydım."

"Oraya gitmek hayal ettiğiniz şeydir ve diğer gençler de buna böyle bakıyor."

"Bu, gençlerin kazananı, F1 şampiyonunu görebilecekleri şampiyonlar gecesi. Ve bu onlar için bir idol. Bu rüyanın gerçekleşmemesini sağlamamı mı istiyorsunuz? Hayır." dedi.

Ben Sulayem, F1 kupasının her zaman yapıldığı şekilde verilmesinin tarihi mirasına katkıda bulunduğuna inanıyor.

FIA ve FOM arasında Andretti'nin F1 gridine katılma teklifi nedeniyle yaşanan gerilimin arka planında konuşan Ben Sulayem, grand prix yarışlarının öneminin her zamanki gibi güçlü kaldığını söyledi.

"Tüm bu bölünme konuşmaları ve mahkemeye gitmemiz - ve sonra ne olacak - içi boş başka bir şampiyona mı yaratacağız? Juan-Manuel] Fangio'nun olmadığı bir şampiyona mı? Michael Schumacher'in olmadığı? Tüm bu kazananların olmadığı."

"Eğer bir sürücüyseniz, birileri gibi olmak istersiniz. Dolayısıyla, onlar için o güne, şampiyonlar gecesine gelmek, inanın bana, onlar için bir rüya."

"Ne demek istediğinizi anlıyorum ama biz onlara bir şey veriyoruz ve büyük bir şey veriyoruz." dedi.

Verstappen, pilotlar kupasını almak için beklemek zorunda kalmaktan çok da rahatsız olmadığını söyledi - özellikle de zaten iki kopyası olduğu için.

Verstappen, "Sorun değil, aynı görünüyorlar. Evde iki tane var, bu yüzden değişmiyorlar. Sadece üzerinde fazladan bir isim var. Ama sorun değil, biraz bekleyebilirim. Evet, bir tane simülasyon cihazımın yanında, bir tane de televizyonun yanında var." dedi.