FIA, F1 departmanında yapısal değişikliklere gitti

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2021 Aralık ayında göreve başlayan Ben Sulayem, ilk senesini daha çok bir alışma dönemi gibi geçirdi. Yeni başkan, bu süreç boyunca çoğunlukla iç prosedürleri değerendirmeyi tercih etti ve birtakım önemli kararlara rağmen ciddi yapısal değişikliklere gitmedi.

Nispeten başarılı bir sene geçirmesinin ardından kendi yönetim tarzına uygun bir yapı oluşturması beklenen Ben Sulayem, kısa süre önce yaptığı bir açıklamayla F1 departmanında değişikliklere gidildiğini doğruladı.

Formula 1 faaliyetlerine yatırım ve kaynaklarını artıran FIA, 2018'den bu yana FIA'nın Formula 1 teknik ekibine liderlik eden ve yeni kuralların denetiminde ciddi rol oynayan Nikolas Tombazis'i "Tek Koltuklu Seriler Direktörü" gibi daha kapsayıcı bir role getirdi. Tombazis'in altında birçok farklı departman yer alacak, dolayısıyla Sportif, Teknik, Mali ve Strateji ve Operasyon Direktörleri kendisine rapor verecek.

Sportif Direktör görevine getirilen Steve Nielsen, FOM'daki önceki görevinde FIA ile uzun yıllar süren yakın işbirliğinin ardından daha etkili bir role geçiş yapan Steve Nielsen, Yarış Kontrol ve Uzaktan Operasyon Merkezi'nin yanı sıra kural kitabında yapılacak tüm değişiklikler de dahil olmak üzere serinin denetiminden sorumlu olacak

Daha önce Tombazis'in üstlendiği Teknik Direktörlük görevini 2021 sezonunun başından bu yana yardımcısı olarak görev yapan Tim Goss üstlenecek. Son iki senedir FIA Mali Düzenlemeler departmanına liderlik eden Federico Lodi ise artık F1 Mali Direktörü.

Son olarak eski Sportif Direktör François Sicard, uzun vadeli stratejik planlamanın yanı sıra önemli pist kenarı faaliyetleri ve lojistikten sorumlu olmak üzere F1 Strateji ve Operasyon Direktörü olarak FIA bünyesinde yeni oluşturulan bir pozisyonda görev alacak.

Steve Nielsen, Sporting Director, Formula 1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ben Sulayem, "F1 departmanında önemli değişiklikler yapmak ve sporun gelecekteki gidişatını denetleyecek doğru insanlarla doğru yapıyı oluşturmak için çok zaman ve çaba harcadık. Kurumumuz içindeki insanları geliştirip güçlendirmenin yanı sıra dışarıdan gelen uzmanlık ve deneyimle de birlikte ilerlemek için mümkün olan en iyi konumda olduğumuzdan eminim."

Tombazis, "FIA bünyesinde bu yeni görevi üstlenmekten heyecan ve onur duyuyorum, Başkan'a bana gösterdiği güven için minnettarım. F1'in hak ettiği düzenlemelere kavuşabilmesi için canla başla çalışan son derece yetenekli ve kendini işine adamış bir grup insanlara sahibiz, dolayısıyla bu yeni yapılanmanın kaynaklarımızı bir üst düzeye taşıyacağına ve sürekli yenilikler yapmamıza olanak sağlayacağına inancım tam." dedi.

Nielsen ise "Kariyerim boyunca F1'deki pek çok takım ve kuruluş için çalıştım, şimdi FIA ile yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanıyorum. Hem Başkan'a hem de [F1 CEO'su] Stefano Domenicali'ye bana duydukları güven için teşekkür ediyor, denetleyici rolünde bulunmanın getirdiği benzersiz zorlukları anlıyor ve takdir ediyorum."

"Yıllar boyunca FIA bünyesindeki birçok kişiyle yakın çalışmış biri olarak, önümüzdeki zorlukların üstesinden hep birlikte gelmeyi dört gözle bekliyorum. F1 şu anda harika bir yerde ve yaptığımız her şeyin merkezinde yer alan serinin sağlığını korumak bizim sorumluluğumuzda." dedi.