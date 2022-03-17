FIA, F1 araçlarının yasallığını incelemek için lazer tarama sistemi kullanacak

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FIA, şampiyonanın aerodinamik kurallarını sıfırlayarak zemin etkili araçlara geçişin ardından, takımların hafta sonu kullanacakları tasarımların kurallara uygun olup olmadığını görmek için yeni bir inceleme sürecini başlattı.

Formula 1 takımları 2022’de fiziksel otomobilin bu veri bilgileriyle bağıntılarını kontrol etmek için kullanılan lazer taramaları ile gelişmelere ilişkin CAD verilerini FIA ile paylaşacak.

2022 sezon önces her i testi sırasında test edilen lazer sistemi; FIA'nın daha önceden aero parçalarını kontrol etmek için kullandığı metal parçaların yeni araçlara uygun olmaması nedeniyle getirilmek zorundaydı.

2020'den beri olduğu gibi, F1 takımları kurallara uygun olduklarını belirtmek için FIA'ya araçlarıyla ilgili verileri sunacaklar ve ardından araçların fiziksel gerçeklik eşleşmelerini sağlamak için hafta sonu boyunca kontroller yapılacak.

FIA, takımların kurallara uymasını sağlamak için ek bir yöntem olarak yarış hafta sonları boyunca rastgele bir şekilde lazer tarama sistemiyle araçları kontrol edecek.

FIA Scrutineering area Photo by: Giorgio Piola

Ayrıca araçlarda kanat ve zemin esnemesinin yasal olduğundan emin olmak için fiziksel testler yapılmaya devam edecek.

FIA’nın Tek Koltuklu Araçlar Bölümü Başkanı Nikolas Tombazis, "Aerodinamik düzenlemeler çok daha karmaşık hale geldi çünkü mesele kurala uygun olup olmadığınıza karar vermek değil. İzin verilen geometriyi belirleyen çok daha fazla düzenleme var."

"Bu nedenle kontrollerde oyunu yükseltmemiz gerekiyordu, bu yüzden tamamen elektronik, son teknoloji bir tarama sistemine geçiş yaptık.”

"Araçların tüm geometrik kuralları karşıladıklarından emin olmak için arabaları bilgisayarda kontrol edeceğiz. Araçların çizimlerini aldık. Bu sistemle araçları bilgisayardaki çizimle kıyaslayacağız. Şu anda kullandığımız prosedür bu şekilde olacak.”

“Sistem, gözetmenlerimizden biri tarafından tutulan bir cihazın konumunu tespit eden bir alandan oluşuyor. Ya yüzey üzerinde bir sensör tutarak yüzeyi tarayacağız ya da araçtaki belirli noktaları kontrol edeceğiz. Bunlar daha sonra CAD verileriyle kıyaslanacak, koordinatlar üzerinde ve bu ölçümlere dayanarak nihai sonuçlara ulaşılacak.”

"İki kontrolümüz var: temel parametrelere - genişlik, yükseklik, arabanın çok alçak sürüşe sahip olmaması vs – baktığımız kısa kontrol ve sonrasında aracın tüm yüzeyini taradığımız daha ayrıntılı ve daha uzun süren diğer kontrol.” dedi.

FIA Scrutineering area Photo by: Giorgio Piola

Tombazis, FIA'nın "yarış hafta sonu boyunca tüm araçlarda hızlı taramalar yapmayı" umduğunu söyledi ancak süreci öğrenmeye devam ettikleri için gerekli olması halinde değişiklik yapabileceklerini belirtti.

Tombazis, "Daha ayrıntılı taramalar rastgele olarak yapılacak. Muhtemelen yarış başına birkaç araç detaylı taramadan geçecek. Seçilen takım veya takımlar, taranacaklarını bilmeyecekleri için uyumlu olma gereksinimleri yüksek olacak.”

“Açıkçası bir araç protesto edilirse veya bir aracın yasallığı konusunda ciddi endişelerimiz varsa veya bir başka takımın endişeleri varsa, o zaman bir karar vermek için gerekli bilgileri elde etmek adına taranacak aracı bireysel olarak seçebiliriz.”

“Şimdiye kadar sistem oldukça iyi çalışıyor. Hâlâ öğrenecek çok şey var ama bu, pistteki kabiliyetimizi daha da geliştirmek için doğru yönde atılmış bir adım.” dedi.