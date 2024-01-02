FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor

Mevcut yer efektli araçlara yönelik eleştirilerden biri de çok ağır olmaları; mevcut minimum ağırlık sınırı 798 kg olarak belirlenmiştir.

Her ne kadar bu rakam pilotlar için bir temel unsur içerse de, 2008'de araçların tek başına ağırlığının 585 kg olmasından hâlâ çok uzak.

Ağırlıktaki artışın büyük bir kısmı, ağır bataryalar içeren hibrid güç ünitelerine geçişin yanı sıra daha sert darbe koruma yapıları ve halo gibi bir dizi güvenlik önleminden kaynaklanıyor.

Ancak FIA, takımların yeni araç unsurlarını telafi etmek için yönetim organına baskı yapmaları sonucunda minimum ağırlık sınırının yükselme eğiliminde olduğunun farkında.

Yeni kural döngüsünün başlangıcı için bir ağırlık sınırı ilan etmenin ve ardından buna bağlı kalmanın daha iyi bir politika olacağını düşündüğü için 2026 için bundan kaçınmak istiyor.

Bu duruş, 2026'da F1 araçlarının ağırlığını 40 ila 50 kilo azaltmaya yönelik bir planın ana hatlarıyla ortaya konduğu bir döneme denk geliyor; bu plana daha küçük araçlar ve tekerlekler yardımcı olacak.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Nikolas Tombazis

FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, ağırlık sınırı belirlendikten sonra, FIA'nın sırf takımlar bu sınırı tutturmakta zorlanıyor diye sınırın yükselmesine izin vermeyeceği konusunda net.

"Takımlar için bu düşük ağırlığa ulaşmanın hâlâ bir zorluk olacağı açık."

"Kolay bir yolculuk olmayacak."

"Ancak uygulayacağımız ağırlık sınırına sadık kalacağız ve tekrar yukarı doğru şişirmeyeceğiz."

"Eğer bunu başaramazlarsa, [ekiplerin] ağırlığı azaltmak için daha fazla zorlamaları gerekecek."

Son yıllarda ağır araçlarla ilgili tartışmaların ortasında, çarpışma testi gerekliliklerinin artık çok sıkı olması nedeniyle, güvenlikten ödün vermeyeceği için minimum ağırlık sınırından tamamen kurtulmanın söz konusu olabileceği bile öne sürüldü.

Tombazis bunun ideal olmayacağını, çünkü takımların kaynaklarının çoğunu hafif bileşenlerin peşinde koşmaya odaklandığı bir harcama savaşına yol açabileceğini düşünüyor.

"Ağırlık sınırına ihtiyacımız olup olmadığı konusu birkaç kez tartışıldı."

"Ancak bundan tamamen kurtulmanın hiç bitmeyen bir ağırlık azaltma savaşı yaratacağına inanıyoruz. Bunun öngörülemeyen bazı sonuçları olabilir."

"Dolayısıyla, 2026 yılı için koyduğumuz ağırlık sınırı daha sonra değişmeyecek."

"Takımların 'elektrik eklediniz, hadi iki kilo daha ekleyelim' ya da lastikler biraz daha ağır, hadi birkaç kilo daha ekleyelim ve bunun gibi şeyler söylediği bu sürekli birkaç kilo pazarlığına boyun eğmeyeceğiz."

"Takımlar bu sınıra kadar çalışmak zorunda kalacak. Bence 2026'da biraz fazla ağır takımlar olabilir."