FIA, F1 2026 kurallarını bugün açıklayacak
FIA, F1 2026 yönetmeliklerinin ilk kez 6 Haziran Perşembe günü TSi 16.30'da görülebileceğini açıkladı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Bu düzenlemeler, hem güç ünitesi hem de şasi düzenlemelerinin aynı anda değişecek olmasıyla sporda önemli bir değişikliğe yol açacak.
Formula 1'in güç ünitelerinde yapılan bu değişiklikler, 2014'te turbo hibrid güce geçilmesinden bu yana yapılan en büyük değişiklikler olup, sporun yönetmeliklerindeki değişiklikler uzun süredir tartışılıyor.
Elektrik gücüne daha fazla odaklanılacak ve MGU-K özelliğinin güç çıkışı üç katına çıkarılacağı için gücün içten yanmalı ve elektrik gücü arasında eşit bir şekilde bölünmesi daha muhtemel olacak. Bunun yanı sıra, güç üniteleri ilk kez %100 karbon içermeyen sürdürülebilir yakıtla çalıştırılacak.
Güç ünitelerini daha sürdürülebilir hale getirmeye yönelik bu çabanın, Audi gibi yeni üreticileri spora çekmenin yanı sıra Honda'nın fabrika güç ünitesi üretmek için Aston Martin ile ortaklık kurmasının ardında yatan önemli bir faktör olduğu söyleniyor.
The FIA logo in front of an American flag
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Red Bull, 2026 yılından itibaren Red Bull Powertrains adı altında ilk kez kendi güç ünitelerini üretecek ve ABD'li otomobil devi Ford da bu girişimde ortak olarak yer alacak.
Formula 1'deki bir sonraki önemli düzenleme olan bu değişiklik yürürlüğe girdiğinde, fabrika takımları şimdiden F1 2026 güç ünitelerine kaynak ayırmaya başladı.
Araçlarla ilgili raporlar, güç ünitelerini barındırmak için gereken alanın yanı sıra zaman ilerledikçe ek güvenlik önlemleri için gereken alanın artması nedeniyle zaman geçtikçe daha büyük hale gelen şasinin biraz daha kompakt olmasını ve potansiyel olarak griddeki mevcut yinelemeden daha düşük bir minimum ağırlığa sahip olmasını bekliyor.
Sonuç olarak, araçların 2026 sezonundan farklı görüneceği ve ses çıkaracağı neredeyse kesin. FIA tarafından planlanan açıklama, düzenlemelerin takımların F1 2026 araçları için çalışmasına izin verdiği - ya da vermediği - ilk bakışta görülecek.
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