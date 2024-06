FIA, F1 2026 kurallarını bugün açıklayacak

Bu düzenlemeler, hem güç ünitesi hem de şasi düzenlemelerinin aynı anda değişecek olmasıyla sporda önemli bir değişikliğe yol açacak.

Formula 1'in güç ünitelerinde yapılan bu değişiklikler, 2014'te turbo hibrid güce geçilmesinden bu yana yapılan en büyük değişiklikler olup, sporun yönetmeliklerindeki değişiklikler uzun süredir tartışılıyor.

Elektrik gücüne daha fazla odaklanılacak ve MGU-K özelliğinin güç çıkışı üç katına çıkarılacağı için gücün içten yanmalı ve elektrik gücü arasında eşit bir şekilde bölünmesi daha muhtemel olacak. Bunun yanı sıra, güç üniteleri ilk kez %100 karbon içermeyen sürdürülebilir yakıtla çalıştırılacak.

Güç ünitelerini daha sürdürülebilir hale getirmeye yönelik bu çabanın, Audi gibi yeni üreticileri spora çekmenin yanı sıra Honda'nın fabrika güç ünitesi üretmek için Aston Martin ile ortaklık kurmasının ardında yatan önemli bir faktör olduğu söyleniyor.

The FIA logo in front of an American flag

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images