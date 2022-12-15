Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Resmi: Schumacher, Mercedes'in yeni yedek pilotu oldu! Sonraki / Formula 1, 2023 yarışlarının başlangıç saatlerini açıkladı
Formula 1 Haberler

F1 2023 katılımcı listesi açıklandı, Honda adı geri döndü

FIA, bugün itibariyle 2023 Formula 1 sezonu için katılımcı listesini açıklarken, listede Red Bull motorunun adı "Honda RBPT" olarak yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F1 2023 katılımcı listesi açıklandı, Honda adı geri döndü
Haberi dinle

FIA tarafından yayınlanan listede 10 takım ve 20 pilota yer verilirken, dikkat çekici birkaç nokta olduğu görüldü.

Bunlardan ilki Red Bull ve AlphaTauri'nin kullandığı motorun "Red Bull Powertrains" değil, "Honda RBPT" olarak değiştirilmesiydi.

Bu, Honda adının 2023'te F1'e geri döneceği anlamına geliyor.

Ayrıca gelecek yıl gride katılacak Nyck de Vries #21 ile yarışmayı seçti.

Alfa Romeo F1 takımı, ORLEN ile olan anlaşmasına devam edecek ve bundan ötürü takımın adı yeni sezonda da Alfa Romeo F1 Team ORLEN olacak.

Ayrıca Haas'ın adı da MoneyGram Haas F1 Team olarak değiştirilecek.

 

 

paylaşım
yorumlar
Resmi: Schumacher, Mercedes'in yeni yedek pilotu oldu!
Önceki haber

Resmi: Schumacher, Mercedes'in yeni yedek pilotu oldu!
Sonraki haber

Formula 1, 2023 yarışlarının başlangıç saatlerini açıkladı

Formula 1, 2023 yarışlarının başlangıç saatlerini açıkladı
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: Schumacher, Mercedes'in yeni yedek pilotu oldu!
Formula 1

Resmi: Schumacher, Mercedes'in yeni yedek pilotu oldu!

Resmi: Ferrari ve Schumacher'in yolları ayrıldı!
Formula 1

Resmi: Ferrari ve Schumacher'in yolları ayrıldı!

Brown: "Seidl, bize 2025 sonunda başka bir yere gideceğini söyledi"
Formula 1

Brown: "Seidl, bize 2025 sonunda başka bir yere gideceğini söyledi"

Son Haberler

2023'te hangi yarış hangi saatte başlayacak?
Formula 1 Formula 1

2023'te hangi yarış hangi saatte başlayacak?

2023 Formula 1 takviminde yer alan yarışların hangi saatte başlayacağını sizler için derledik.

Valensiya Formula E testi 3. gün: Medya gününde gerçekleştirilen ekstra seansta Nato lider
Formula E Formula E

Valensiya Formula E testi 3. gün: Medya gününde gerçekleştirilen ekstra seansta Nato lider

Perşembe günü gerçekleştirilen ve normalde programda olmayan ekstra 1 saatlik test seansında en hızlı derece Norman Nato'dan geldi.

Rossi: "Ocon ve Gasly sorun yaşarsa kaybeden takım değil kendileri olacak"
Formula 1 Formula 1

Rossi: "Ocon ve Gasly sorun yaşarsa kaybeden takım değil kendileri olacak"

Alpine CEO'su Laurent Rossi, Esteban Ocon ve Pierre Gasly'nin olgun davranmasını bekliyor ve aksi takdirde bu ikilinin insanlar tarafından "kaybeden" olarak yaftalanacağını düşünüyor.

Rosberg: "Verstappen, yakında en iyi beş pilottan birisi haline gelecek"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Verstappen, yakında en iyi beş pilottan birisi haline gelecek"

Nico Rosberg, Max Verstappen'in adının Ayrton Senna, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton ile anılmasının zaman meselesi olduğu görüşünde.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.