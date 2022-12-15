F1 2023 katılımcı listesi açıklandı, Honda adı geri döndü

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FIA tarafından yayınlanan listede 10 takım ve 20 pilota yer verilirken, dikkat çekici birkaç nokta olduğu görüldü.

Bunlardan ilki Red Bull ve AlphaTauri'nin kullandığı motorun "Red Bull Powertrains" değil, "Honda RBPT" olarak değiştirilmesiydi.

Bu, Honda adının 2023'te F1'e geri döneceği anlamına geliyor.

Ayrıca gelecek yıl gride katılacak Nyck de Vries #21 ile yarışmayı seçti.

Alfa Romeo F1 takımı, ORLEN ile olan anlaşmasına devam edecek ve bundan ötürü takımın adı yeni sezonda da Alfa Romeo F1 Team ORLEN olacak.

Ayrıca Haas'ın adı da MoneyGram Haas F1 Team olarak değiştirilecek.