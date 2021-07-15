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Formula 1 / 2022 F1 araç lansmanı Haberler

FIA: "Formula 1, 2022 F1 araçlarıyla hemen iyi yarışlara sahip olmayacak"

Ekleyen:
, NobleF1
Çeviren:
Can Çarpıcı

Formula 1, yeni araçların ilk yarışlarda hemen daha iyi yarışlar ortaya çıkaramayabileceği konusunda taraftarları uyardı.

FIA: "Formula 1, 2022 F1 araçlarıyla hemen iyi yarışlara sahip olmayacak"

F1'de gelecek sezon büyük kural değişimleri olacak. Gelecek sezonun yeni araçlarının tam boyutlu bir konsepti, Britanya Grand Prix'si öncesinde yayınlandı.

2022 aracındaki yeni aerodinamik tasarımlar, araçlardan çıkan kirli havayı azaltarak, pilotların birbirini yakın bir şekilde takip edebilmesini hedeflemekte. Bu da teoride lastik lastiğe mücadelelerin artmasını ve daha heyecanlı yarışlar izlememizi sağlayacak. 

Ancak FIA'nın açık tekerlek bölüm başkanı Nikolas Tombazis, ilk dönemlerde araçlardan çok fazla beklenti olmaması gerektiği görüşünde. 

"Daha yakın yarışlar izlemeyi planlıyoruz ancak belki de ilk yarışlarda bunu göremeyebiliriz çünkü bazı takımların araçları iyi olacak ve bazıları kötü olacak."

"Fakat yakın zamanda araçlar arasında daha yakın bir rekabet seviyesi görmeyi planlıyoruz, araçlar birbirlerini daha yakın şekilde takip edebilecek."

Bu kuralların iyi yarışlar ortaya çıkaracağından emin olmak için yeni kurallara çokça kaynak ayıran F1 ve FIA, takımlar "orijinal olarak planlanan dizayn yollarından saparlarsa" duruma müdahale edecek. 

Konu hakkında konuşan Tombazis, sözlerine şöyle devam etti: "Daha iyi yarışlar, bir gecede ortaya çıkmayacak. Elbette takımların nasıl çözümler ürettiğine bakacağız. Ancak belli bir süre sonra yarışların büyük bir oranda gelişeceğini düşünüyoruz."

Tombazis, son olarak yeni araçların geçişleri arttırmak için değil, daha çok birbirini daha yakın bir şekilde takip edebilmesi için tasarlandığını vurguladı ve ekledi: "Yeni kurallar asıl geçişlerle alakalı değil, daha çok araçların ne kadar yakın yarışabildikleriyle alakalı. Birbirlerini yakın bir şekilde takip ederek, bütün yarış boyunca mücadele edebilmeleri hedef olacak."

"Aerodinamiyi değiştirerek, asıl yapmak istediğimiz şey bu."

2022 F1 car

2022 F1 car

Photo by: Formula 1

F1 motor sporları şefi Ross Brawn ise 2022 kurallarının F1'de yeni, heyecan verici bir sayfa açacağı konusunda ümitli. 

"Bu kural değişikliği; yeni bir yolculuğun, felsefenin, kültürün başlangıcı olacak. Bu yolculuktaki araçların yarışabilirliği, F1'in geleceği için çok önemli olacak."

"Peki bunu neden yapıyoruz? Bunu yapıyoruz çünkü taraftarları eğlendirmek istiyoruz, onlarla iletişime geçmek istiyoruz ve yeni taraftarların spora gelmesini istiyoruz. 

"Bu sporumuzun farklı bir bölümü olacak. Bu regülasyonlarla, F1'i mutlak olarak en iyi yarış gösterisi yaparak; sporumuzu global kültürün ve eğlencenin ön taraflarına iteceğiz."

Drivers group photo with the 2022 F1 car

Drivers group photo with the 2022 F1 car

Fotoğraf: Liberty Media

 

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