FIA, esneyen kiriş kanatları durdurmak için daha katı testler getiriyor

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Çarşamba günü Paris'te toplanan Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, F1'in geleceğiyle alakalı birtakım yeni kararlar onaylandı ve bu kararlar arasındaki bazı maddeler, araçların aerodinamik yapılarını ilgilendiriyordu.

Jo Bauer liderliğindeki FIA Teknik Delegeleri, dün gerçekleştirilen konsey için aerodinamik tarafta bir alan üzerine yoğunlaştılar: kiriş kanatlar.

Egzozun ve ana arka kanat planyasının hemen altında yer alan, pistin yapısına göre iki veya bir kanat parçasından oluşan kiriş kanatlar; arka tarafta verimliliği artırmak isteyen mühendislerin ilgisini gitgide daha çok çekiyor ve kiriş kanatlara gelen güncellemelerin arttığını görüyoruz.

Kiriş kanatlar, 2014'te Turbo Hibrit Dönemi'ne girilmesiyle birlikte yasaklanmıştı ve 8 senedir bu aerodinamik parçayı F1 araçlarında görmüyorduk. Bu sezon zemin etkili araçlara dönülmesiyle birlikte, kiriş kanatlar geri döndüler ve neredeyse her takım, araçlara geri dönen bu parçadan maksimum performansı almak istiyor.

F1 mühendisleri, aracın her alanında olduğu gibi bu alanda da sınırları zorluyorlar ve kiriş kanatlardan doğan sürüklenmeyi düzlüklerde azaltabilmek için kiriş kanatları da esnetmeye başladılar. Kiriş kanatlar, arka tarafta yere basma gücünü artırsalar da kanatlı yapıları nedeniyle sürüklenmeyi de artırıyorlar. Yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerde kiriş kanat 2 parçadan oluşurken, düşük yere basma gücü gerektiren pistlerde kiriş kanadın bir parçası alınıyor ve böylelikle sürüklenme azaltılmaya çalışılıyor.

Düşük yere basma gücü gerektiren pistlerde bir kiriş kanat parçasıyla yarışılsa da takımlar daha fazlasını istiyorlar ve bundan dolayı kiriş kanatları esnetmeye odaklandılar.

Takımlar, kiriş kanadı oluşturan 2 ya da 1 kanatçığın hız yükseldikçe esnemesini sağlıyorlar. Böylelikle, yüksek hızlarda kiriş kanatların yarattığı sürüklenme azaltılıyor ve düzlüklerde daha yüksek süratlere çıkılıyor.

Geçtiğimiz yıl, ön kanatların esnemesi fazlasıyla gündeme gelmişti ve bu alanda yeni testler geldiğini görmüştük.

Esneme konusu, bu yıl ise kiriş kanatlarla gündeme geldi. FIA, takımların kiriş kanadın esnekliği üzerinde çalıştığını fark etti ve kiriş kanatların esnekliği üzerine yeni bir statik test getirdi. Silverstone'dan itibaren, 150 N kuvvet uygulandığında, kiriş kanatta sadece 3 milimetrelik bir esnemeye izin verilecek. Bu yeni testin takımları nasıl etkileyeceğini göreceğiz.

RB18: Kiriş kanat Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images