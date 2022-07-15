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Formula 1 Haberler

FIA: "Esnek taban/dalgalanma kısıtlamalarında geri adım atmayacağız"

FIA, esnek taban kısıtlamasının hafifletilmeyeceği konusunda ısrarcı ve takımların direnişine rağmen Belçika Grand Prix'sinden itibaren dalgalanmayı sınırlamayı planlıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
FIA: "Esnek taban/dalgalanma kısıtlamalarında geri adım atmayacağız"
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Sürücülerin, araçtaki aşırı zıplama yüzünden güvenlik sorunlarından şikayet etmesinin ardından, bu durumu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir dizi önlem alındı.

FIA, Belçika Grand Prix'sinden itibaren, takımların aşmasına izin verilmeyen bir Aerodinamik Salınım Metriği (AOM) tanıtmayı planlıyor.

Dahası, AOM'un tüm yarışmacılara eşit bir şekilde uygulanabilmesi için, bazı takımların daha iyi performans için tabanlarını esnek yapmalarına imkan tanıyan hileleri yasaklayacak önlemler de getiriyor.

Bazı takımlar FIA'nın müdahalesini olumlu karşılasa da diğerleri bu durumdan rahatsız oldular ve yönetimin, takımların araçlarını nasıl ayarladığına karışma hakkı olmaması gerektiğini söylediler.

Ayrıca, son yarışlarda bir faktör olmadığı için FIA'nın dalgalanma konusunda aksiyon alması gerekip gerekmediğine dair sorular da var.

Bu mesele perşembe günü F1'in Teknik Danışma Komitesi'nde (TAC) tartışıldı ve FIA, takımların eleştirilerine rağmen bu meseleye karşı duruşlarının değişmediğini açıkça belirtti.

FIA, yaptığı açıklamada, dalgalanmanın "önemli bir güvenlik meselesi" olduğunu, bu yüzden planlarında bir değişiklik olmayacağını belirtti.

FIA, "Güvenlik meselelerine müdahale etmek FIA'nın sorumluluğu ve yetkisidir. Ayrıca düzenlemelerin bu tür önlemlerin alınmasına izin verme nedeni, tam olarak her takımın içinde bulunabileceği rekabetçi konumdan etkilenmeden karar alınmasını sağlamaktır." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44, Fernando Alonso, Alpine A522

Nicholas Latifi, Williams FW44, Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Araçların dalgalanma sorunu son yarışlarda yaygın olmasa da FIA, bu faktörün daha çok pist özelliklerine bağlı olduğuna inanıyor - ve takvimde, bunun daha büyük bir problem olabileceği Budapeşte, Spa ve Singapur gibi yerler bulunuyor.

FIA ayrıca, takımlar 2023 araçları için gelişim yaparken, artan yere basma kuvvetinin gelecek yıl daha büyük sorunları tetikleyebileceğinden korkuyor.

Bu nedenle, sporun bu problemini ortadan kaldırmak için iki aşamalı bir plana bağlı kalınacak.

FIA, Belçika Grand Prix'sinden itibaren iki yönlü bir planı devreye sokacak.

AOM, Spa hafta sonundan itibaren zaruri olacak ancak takımlar, daha iyi bir anlayış kazanmaları adına Fransa GP'den itibaren bu metriği kullanabilecekler.

FIA aynı zamanda, takımların aşınmayı önlemek için akıllıca bir hamleyle hareket ettirilebilir hale getirdiği taban kızak bloklarının sertleştirilmesini zorunlu kılacak.

Ayrıca, takımların, yarış sonrası kontrolleri geçmek için kaybolan kızak bloklarını kullanmamasını sağlamak için plank ölçümlerinde de değişiklikler olacak.

FIA, takımların geri dönüşlerinin ardından 2023 için teknik düzenlemelerde değişiklikler yapacak.

Taban kenarları 25 mm yükseltilecek, taban altı difüzör boğazı yükseltilecek, daha katı yanal taban sapma testleri tanıtılacak ve aerodinamik salınımı ölçmek için daha doğru bir sensör kullanılacak.

Bütün bu önlemler, takımların revize edilmiş 2023 tasarımları üzerinde çalışabilmesi için, FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi'ne onay için acilen sunulacak.

Plank

Plank

Photo by: Giorgio Piola

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