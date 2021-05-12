FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

Geçtiğimiz hafta sonu Lewis Hamilton'ın Red Bull'un arka kanadının esniyor gibi göründüğünü söylemesinin ardından Red Bull'la alakalı soru işaretleri çıktı.

İddialara göre Red Bull'un arka kanadı düzlükte daha fazla hız için aşağı doğru basarken, düzlükten sonra normal pozisyona dönüyor ve virajda maksimum yere basma gücü üretiyor.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, tasarımlarının tüm testlerden geçtiğini ve FIA'dan onay aldığını söyledi.

Horner, "Tabii araçlarımız kontrol ediliyor ve çekme testlerine giriyor. Araçların geçmesi gereken bir sürü test var. FIA aracımızdan tamamen mutlu. Aracımız oldukça sıkı olan tüm testleri geçmeyi başardı." demişti.

Ancak bugün gelen bilgilere göre FIA, tüm takımlara bir mektup gönderdi ve bazı takımların statik testleri geçip yüksek hızda kanadı esnetebildiği konusunda endişelerin olduğu konusunda bilgilendirdi.

Motorsport.com'un da gördüğü mektupta FIA, bazı tasarımların mevcut testlere uyduğunu ancak yine de araçlar hareket halindeyken esniyor olabileceğini ve bu tür durumlarda araçların aerodinamik açıdan performans kazanabileceğini belirtti.

Bu endişeleri gidermek için FIA, Fransa GP'den önce yeni bir test kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Formula 1 Teknik Kuralları'nın 3.9.9 maddesinde, "FIA, araç hareket halindeyken hareket ettiğinden şüphe duyduğu herhangi parça için daha fazla yük ya da sapma testi uygulama hakkına sahiptir." deniyor.

FIA'nın mektubunda birkaç farklı testin uygulanacağı ve yüksek hızda kanadın arkaya doğru esneyip esnemediğine bakılacağı belirtildi. Mevcut kurallara göre araçta yer alan parçalarda belli güçlerde bir derece yatay ya da 3 mm dikey sapma olup olmadığına bakılıyor.

Yeni testle birlikte FIA, kanatların geriye doğru hareket edip etmediğine bakılacak.

Bu testlerde, belirli bir konumda arkaya doğru ve yatay iki 750N yük uygulandığında, arka kanadın merkez düzleme normal bir eksen etrafında yalnızca bir derece sapmasına izin verilecek. Bir diğer testte ise 1000N dikey ve yere basma gücü uygulanacak ve benzer şekilde sadece bir derece sapmaya izin verilecek.

Yeni testlerle, akıllıca tasarımlarla pist üstünde sınırları aşan takımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

FIA, takımların bu konuda gerekli düzenlemeleri ve arka kanatlarını sağlamlaştırması için süre verdi. Buna göre takımlar sıradaki Monaco, Bakü ve Türkiye (gerçekleştirilirse) mevcut kurallara göre yarışacaklar ancak 15 Haziran itibariyle yeni testler devreye girecek.

15 Haziran'dan sonraki ilk yarış, mevcut takvime göre 27 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Fransa GP. Yani yeni uygulama ilk olarak orada hayata geçebilir. Ama son dönemde çıkan iddialara bakarsak Türkiye GP takvimden düşebilir ve takvimin bu bölümünde değişiklikler olabilir.

Horner, İspanya'da konuyla ilgili Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff ile daha önce görüştüğünü açığa çıkardı.

Horner, "Hamilton'ın konuyla alakalı yorumlarına şaşırdım. Ancak bu geçmişte Toto'nun bana söylediği bir şeydi. Bunun Lewis'in yorumu olduğundan şüpheliyim, bu yüzden muhtemelen başka bir yerden çıktı." dedi.