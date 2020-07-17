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Formula 1 / Son dakika

FIA, esnek kanatları durdurmak için yeni yöntem arıyor

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FIA, esnek kanatları durdurmak için yeni yöntem arıyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
17 Tem 2020 18:42

FIA, Formula 1 takımlarının akıllıca çözümlerle arka kanatların esnemesinden faydalanmasını engelleyecek yeni çözümler üzerinde çalışıyor.

FIA, yıllardır arka kanatların yüksek hızda sürüklenmeyi azaltmak için esnemesini önlemek adına statik çekme testi uyguluyor.

Şu anda bu kapsamda iki test - dikey ve yatay - uygulanıyor. Bu şekilde kanatların aşırı esnememesi hedefleniyor.

İlk testte yatay olarak arka kanada 500N güç uygulanıyor. Bu testte arka kanadın yatay olarak 7 mm'den daha fazla esnememesi gerekiyor.

İkinci testte ise dikey olarak 200N güç uygulanıyor ve kanadın dikey olarak 2 mm'den fazla esnememesi gerekiyor.

Ancak bazı takımların arka kanatları çok komplike bir şekilde hazırladığı, bu testlerden sorunsuz bir şekilde geçtiği ancak yine de yarış hızlarında kanadı geriye doğru esnetebildiği düşünülüyor.

 

Steiermark GP'deki araç üstü görüntülerde, bazı takımların kanat davranışları konusunda sınırları zorladığı görüldü.

Örneklerden birisi, yarışın sonunda Valtteri Bottas ile mücadele eden Max Verstappen'in arka kanadının çok oynamasıydı. Ancak bunun Red Bull tarafından kasıtlı mı yapıldığı yoksa arka kanadın aşırı kırılgan bir yapıya mı sahip olduğu tam olarak bilinmiyor. O yarışta Red Bull arka kanatlarından bazı parçalar kopmuştu.

Buna karşı niyet ne olursa olsun, arka kanatların esnemesi FIA'nın takibinde ve bu kapsamda yönetim kurulu kanatların pist üstündeki davranışlarına daha uygun test yöntemleri arıyor.

Motorsport.com'a konuşan Nikolas Tombazis, "Burada özel olarak Red Bull ya da başka bir takım hakkında konuşmuyoruz. Genel olarak arka kanatların esnemesine bakıyoruz."

"Yakın gelecekte bu konuda kurallarda ve esneme testlerinde bir şeyler yapmayı umuyoruz. Ancak aceleyle yanlış karar vermeden dikkatli bir şekilde bunu yapmak istiyoruz." dedi.

Rear wing load test

Rear wing load test

Photo by: Giorgio Piola

Tombazis, takımların pit alanındaki testlerde arka kanatları kurallara uygun bir şekilde geçirip pist üstünde esnemelerini sağlayabilecek kadar zeki olduklarını belirtti.

Tombazis, "Aero esnekliği için en iyi sapma kuralları, pist üstünde bileşenlerin maruz kalacağı yüke en yakın olacak şekilde ayarlanıyor. Bir başka deyişle, bir kanadın gördüğü güç aşağı ya da geri doğru yaklaşık 40 derece civarındadır."

"Şu anda bu kapsamda yatay geri çekme ve dikey şekilde yük ekliyoruz. Bunun dışında kenarlara da bazı küçük yükler veriyoruz."

"Bunun biraz eskimiş olabileceğini hissediyoruz. Takımlar bu testleri geçiyorlar ancak pist üstündeki gerçek yükler biraz farklı olabilir. Bu durumda kanatlar FIA testlerine karşı dayanıklı olup, pist üstünde arka aero yüklendiğinde daha az dayanıklı olabilir."

"Bu sorunu çözmek istiyoruz. Bu beş dakikada yapılacak bir iş değil ancak yapılacaklar listemizde yer alıyor." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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