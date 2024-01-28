FIA, Eski McLaren şefini teknik denetim departman başına getirdi
FIA, teknik denetim departmanının başına eski bir McLaren aerodinamik teknik personeli olan Marianne Hinson'ı getirdi.
Marianne Hinson, FIA'nın Teknik Denetleme Başkanlığı görevini üstlenerek F1 takımlarının kendi rüzgar tünellerinde, aerodinamik geliştirme ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) alanlarında neler yaptıklarını takip etme sorumluluğunu üstlendi.
Her takımın bu tür geliştirmeler için ayırdığı saatler kısıtlı olup, son Dünya Şampiyonu Red Bull en az saate sahipken, son sıradaki Haas en fazla saate sahiptir.
LinkedIn profilinde FIA'daki yeni görevinden gururla bahseden Hinson, her takımın kendisine ayrılan saatleri nasıl kullandığını aktif olarak izleyecek ve denetleyecek.
Hinson, "Bu farklı olacak..."
"McLaren'de yaklaşık 10 yıl ve F1 takımlarında 23 yıl çalıştıktan sonra farklı bir şey yapıyorum. Biraz danışmanlık yaptım ve yazın buna biraz ara verdim."
"Ama F1'den uzun süre uzak kalamazdım. FIA'ya F1 Teknik Denetim Başkanı olarak katılıyorum."
"Sürekli yeni görevim hakkında 'kaçak avcılıktan av bekçiliğine' ifadesini duyuyorum, bu sanki daha önce tehlikeli bir iş çeviriyormuşum gibi algılanıyor ki kesinlikle öyle bir şey yoktu!"
"İşin içine girmeyi ve ziyaretlerimde bazı tanıdık yüzleri görmeyi dört gözle bekliyorum. Gerçi geleceğimi asla önceden haber veremeyeceğim! Bize karşı nazik olun, hepimiz spor için bu işin içindeyiz..." dedi.
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