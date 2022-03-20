FIA, eski F1 yarış direktörü Michael Masi'ye yeni bir görev teklif etti

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FIA, cumartesi günü 2021 Abu Dhabi Grand Prix'si hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladığını açıkladı ve nihai raporu tüm kamuoyu ile paylaştı. Bu raporda Masi'nin "insan hatası" yaptığı doğrulandı.

Masi, o yarışın son bölümünde sportif yönetmeliklerin en az iki maddesini uygulamamıştı fakat rapora göre "iyi niyetle" hareket etmişti. FIA, iyi niyetle de olsa yaptığı hata sonrası Masi'yi görevden aldı ve yeni bir yapı kurdu.

FIA, Masi'nin görevden alındığını Şubat ayında açıklamıştı fakat kendisine organizasyon içerisinde yeni bir rol teklif edileceği belirtilmişti. O zamandan beri Masi'nin geleceği hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Abu Dhabi raporunun yayınlanmasından bu yana ilk kez konuşan FIA Başkanı Ben Sulayem, Masi'nin görevde alınma sebebinin "üzerindeki baskıyı ve stresi almak" olduğunu ve kendisine yeni bir rol verileceğini belirtti. Bu konudaki görüşmeler sürüyor.

Ben Sulayem, “Bizim için yaptığı çalışmalar ve harcadığı üç yıllık zaman için kendisine minnettarız."

"Şimdi tabii ki FIA bünyesinde kalması için kendisiyle görüşmeler yürütüyoruz. O, bizim için önemli bir figür. Çalışanlarımız onun için FIA'da başka bir pozisyon hakkında görüşmeler yapıyor."

"Artık Abu Dhabi'deki yarışın analizini bitirdiğimize göre önümüze bakmak istiyoruz. Önümüzde 2022 sezonu ve yeni dönemin ilk yarışı olan Bahreyn var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, President, FIA Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ben Sulayem, Abu Dhabi ile raporun yayınlanmasıyla birlikte "mutlu ve rahatlamış" hissettiğini, çünkü bunun çalkantılı bir dönemin artık sonu olduğunu belirtti.

Yarış kontrolün artık eskisi gibi işlemeyeceğinin altını çizen Sulayem "Bir direktör, yarışın tek yöneticisi olamaz."

"Örneğin yarış direktörünü desteklemek adına Herbie [Blash] gibi bazı eski çalışanları göreve geri getirmemizin nedeni de bu."

"Üstelik sadece tek bir direktör olmamalı, rotasyonlar da yapabilmeliyiz. Burada 23 yarıştan bahsediyoruz, düzenli seyahatlerden kaynaklı yorgunluktan bahsediyoruz. Bu da çözümlerden birisi." diye ekledi.

Bu yıl yarış direktörlerini yeni bir sanal yarış kontrol odası da destekleyecek. Bu, anlık bilgi akışıyla yarış direktörlerini ve hakemleri destekleyecek. Fakat yarış, yine pistteki gerçek odalardan yönetilecek.

Ben Sulayem, "Bu fikir bana, Ocak ayında bazı Formula 1 takımlarını ziyaret dip, lansmanlardan birine katıldığımda geldi."

"Bunun ne olduğunu sorduğumda bana, yarış kontrol olduğunu fakat iletişimin sanal şekilde gerçekleşeceğini söylediler ben de 'Neden bizde bir tane yok? Bizde var mı?' dedim, onlar olmadığını söylediler."

"Şimdi buna yatırım yaptık ve baslında dünden beri işliyor."

"Yani orada bir başka yarış kontrolü odası daha olacak. Yetkililer olacak, hukuk departmanında da isimler olacak ve destek verecekler."

"Yarışı sanal kontrol odası yönetmeyecek. Yarış, ülkedeki sistem tarafından yönetilecek." dedi.