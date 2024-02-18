FIA, eski Alfa Romeo teknik direktörü Jan Monchaux'u teknik direktörlük görevine atadı

Eski Alfa Romeo mühendisi, Tim Goss'un RB takımına geçmeden önce FIA'da geçen yılın sonuna kadar üstlendiği görevin yeni sahibi olacak.

Monchaux, doğrudan FIA'da uzun süredir görev yapan ve 2018'den mevcut döneme kadar organizasyonda bulunan tek koltuklu araç direktörü Nikolas Tombazis'e rapor verecek.

Goss ile benzer sorumluluklar üstlenecek olan Monchaux, bu yıl içinde şekillendirilecek olan yeni 2026 F1 kurallarının oluşturulmasında kilit bir rol oynayacak.

F1'de uzun bir kariyere sahip olan Monchaux, 2002 yılında Toyota'da kariyerine başlamış ve Japon üretici 2009 sonunda F1'den ayrılana kadar aerodinami departmanı lideri olarak görev yapmıştır.

Bir sonraki sezon için yine aerodinami departmanında çalışmak üzere Ferrari takımına geçiş yaptı ve 2012'nin sonuna kadar görevini sürdürdü.

2013'ten itibaren Audi'de çalıştığı ve F1'den uzak bir dönemin ardından 2018'de Formula 1'e geri döndü ve Sauber'e yeni aerodinami şefi olarak katıldı.

Daha sonra Simone Resta'nın ayrılmasının ardından 2019'da Sauber teknik direktörlüğüne terfi etti. James Key'in geçen yıl takıma katılmasının ardından da görevinden ayrıldı.

Jan Monchaux, Technical Director, Alfa Romeo, in the team principals' Press Conference Photo by: FIA Pool

Monchaux'nun ataması, FIA'nın kış boyunca Goss ve sportif direktörü Steve Nielsen de dahil olmak üzere birçok üst düzey ismi kaybettiği bir dönemin ardından geldi.

Bu yılın başlarında FIA, Nielsen'in yerine daha önce güvenlik direktörü olarak görev yapan Tim Malyon'un getirileceğini duyurmuştu.

FIA, Malyon'un "yarış yönetimi ve Cenevre'deki Uzaktan Operasyon Merkezi de dahil olmak üzere tüm sportif konuları denetleyeceğini" ve Niels Wittich'in de yarış direktörü olarak görevine devam edeceğini açıklamıştı.

FIA'daki sarsıntı F1 takımlarının üst düzey yetkililerini endişelendirirken, Mercedes'in takım patronu Toto Wolff FIA'nın gelecekte daha fazla istikrara ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Bu kadar çok iyi insanın ayrıldığını görmek endişe verici. Steve Nielsen'i kaybetmek büyük bir darbe. Daha bilgili ve adil bir sportif direktör düşünemezdim."

"Bir yönetici olarak baktığınızda bu, insanların gelişmesi için yarattığınız kültür ve ortamla ilgilidir. Bu kadar yetkin insanlar bir kurumdan ayrıldığında bir boşluk oluşur. Bu çok açık. Kendinize şu soruyu sormalısınız: neden birdenbire bu kadar çok insan görevi bırakmaya karar verdi?"

"FIA'nın ihtiyacı olan şey daha fazla istikrar. FIA, [FOM ve takımlarla birlikte] sporun üç kilit paydaşından biridir." açıklamalarında bulunmuştu.