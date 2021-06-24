FIA, pit stoplara sınırlama getiriyor

Güvenlik endişelerini dikkate alan FIA, bazı takımlardan gelen pit stoplarla ilgili şikayetleri dikkate alacak.

Bu şikayetler arasında, bazı takımların pit stoplarının çok hızlı olduğu, bu zamanların kurallar dahilinde başarılamayacağı yönünde iddialarla birlikte, bazı pit stopların kuralların izin verdiğinden daha yüksek derecede makine kullandığı yönünde iddialar da var.

Formula 1 teknik kuralları, sensörlerin pasif olarak rol oynaması gerektiğini belirten bir referans bulunduruyor.

Macaristan'daki yarıştan itibaren, takımların pit stop prosedürlerinin sinyallerde ''insani tepki zamanına'' sahip olması gerekiyor.

Açıklanan verilere göre, bijon kontrolü için 0.15 saniye ve aracın krikodan indirilmesiyle, sürücünün ''gitme'' sinyalini alması için 0.2 saniye harcanması bekleniyor.

Bu hamle aynı zamanda, işaret verildikten 0.1 saniye içinde alınan yanlış startların ''insani tepki süresi'' sayıldığı atletizm yarışlarıyla paralel gidecek.

Yeni teknik direktifler şu şekilde: ''Güvenlik sebepleri dolayısıyla, krikonun araçtan çekilme süreci ve sürücünün yeşil ışıkla birlikte 'git' sinyali almasının arasındaki sürenin en az 0.2 saniye olmasını bekliyoruz.''

''Bijonların kontrolü için de 0.15 saniyelik bir süre harcanması bekleniyor.''

Takımlara yeni yönetmeliklere hazırlanmaları için üç yarışlık süre verildi.