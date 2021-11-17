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Formula 1 Haberler

FIA: "Emniyet kemeri hakkındaki karar, keyif kaçırmak için alınmadı"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

FIA Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, Brezilya'da Lewis Hamilton'a kemerlerini çözdüğü için verilen cezanın, sürücülerin yarış zaferlerini kutlamalarını engelleme amaçlı olmadığını söyledi.

FIA: "Emniyet kemeri hakkındaki karar, keyif kaçırmak için alınmadı"

Hamilton, damalı bayrağı gördükten sonra yavaşladığı turda kemerlerini çözdüğü için hakemlere rapor edildi. Yapılan incelemenin ardından 5000 Euro para cezasına çarptırıldı ve 2022'nin sonuna kadar tekrarı halinde 20.000 Euro'luk bir ceza daha alacak.

Hakemler kararlarında, "kutlama isteğini anladıklarını" ancak, "araç hareket halindeyken emniyet kemerlerini çözmenin güvenli olmadığını" belirttiler.

Açıklamada, "Bu araçlarda düşük hızlar, kemersiz bir sürücü için çok hızlıdır."

"Ayrıca, F1 sürücüleri, alt kategoriler için örnek oluşturuyor. Alt  kategorilerde yarışan sürücülerin, aracın güvenlik cihazlarını her zaman kullanmanın önemini öğrenmeleri gerekli.” dedi.

Masi, FIA'nın, el sallarken kokpitte daha yükseğe çıkabilmeleri için kemerlerini gevşeterek kutlama yapan sürücüleri engellemek istemediğini ancak Hamilton'ın yaptığı gibi kemerleri tamamen çözme konusunda bir çizgi çektiklerini söyledi.

Masi, Motorsport.com'a, "Herkes bu kuralı biliyor, sanırım yaklaşık 18 ay öncesinde de tartışılmıştı."

"Bunun, Charlie'nin [Whiting] zamanında da tartışıldığını gayet iyi biliyorum. Sürücülere, pite dönüş turlarında, kemerlerini gevşetmelerinde bir sorun olmadığı ancak kemerlerin tam olarak bağlı kalmaları gerektiği hatırlatıldı."

"Bu bir güvenlik ögesi. Bence hakemler kararlarında, bunun kutlamaları engellemekle ilgili olmadığını oldukça net bir şekilde ifade ettiler."

"Ancak motor sporlarının zirvesinde, bu bir güvenlik sorunudur. Aynı zamanda, bu tür davranışların kabul edilemeyeceğine dair bir mesaj gönderilmesi gerekir." dedi.

Mark Webber, Red Bull RB9 Renault tours minus his helmet after completing his last race in F1

Mark Webber, Red Bull RB9 Renault tours minus his helmet after completing his last race in F1

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Masi, hakemlerin bir kınama veya uyarı vermek yerine cezayı vermeleriyle, bir emsal oluşturmadıklarını söyledi.

"F1'de değil. Bence hakemler bir şeyler bulmaya çalıştılar ancak sahip oldukları panel ile son zamanlarda hiçbir şey bulamadılar."

"İşte bu yüzden, büyük bir kısmı tam da bu nedenle 2022'nin sonuna kadar ertelendi. Eğer bir anda bunu düzenli olarak yapmaya başladıysanız, o zaman farklı bir amaç oluyor."

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