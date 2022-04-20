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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

FIA, Emilia Romagna GP basın toplantısı programını açıkladı

FIA, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Emilia Romagna GP için basın toplantısı programını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA, Emilia Romagna GP basın toplantısı programını açıkladı
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FIA, 2022 sezonunda yüz yüze basın toplantılarına geri dönme kararı almıştı. Önceki yarışlarda olduğu gibi Emilia Romagna GP'de de sürücüler beşerli gruplar halinde cuma günü soruları yanıtlayacak.

Basın toplantısı, Türkiye saatiyle sabah saatlerinde gerçekleştirilecek.

Program:

22 Nisan Cuma

11:00 TSi

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)
Charles Leclerc (Ferrari)
Carlos Sainz (Ferrari)
Max Verstappen (Red Bull)
George Russell (Mercedes)

 

11:30 TSi

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Pierre Gasly (AlphaTauri)
Sebastian Vettel (Aston Martin)
Kevin Magnussen (Haas)
Alex Albon (Williams)

 

12:00 TSi

Esteban Ocon (Alpine)
Lance Stroll (Aston Martin)
Mick Schumacher (Haas)
Daniel Ricciardo (McLaren)
Lewis Hamilton (Mercedes)

 

12:30 TSi

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Fernando Alonso (Alpine)
Lando Norris (McLaren)
Sergio Pérez (Red Bull)
Nicholas Latifi (Williams)

 

Takım patronları/yöneticiler toplantısı ise Cumartesi günü TSi 11:00'de başlayacak ve bu kez üçerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

23 Nisan Cumartesi

11:00 TSi

Franz Tost (AlphaTauri)
Mattia Binotto (Ferrari)
Mario Isola (Pirelli)

11:30 TSi

Mike Krack (Aston Martin)
Guenther Steiner (Haas)
Jost Capito (Williams)

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