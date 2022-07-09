FIA, ekstra formasyon turu sırasındaki radyo konuşmaları için yedi sürücüyü suçsuz buldu

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Yetkililer, Red Bull Ring'deki 24 turluk sprint yarışı öncesinde Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu'nun yavaşlaması ve güç kaybetmesiyle normal start prosedürünü uygulayamadılar.

Bunun yerine ekstra bir formasyon turu verildi ve Zhou'nun yeniden aracını çalıştırması ve gride katılması için zaman tanındı. Bu da yarış mesafesini 23 tura indirdi.

FIA, damalı bayrağın ardından ekstra formasyon turu sırasındaki radyo konuşmaları için yedi sürücüye çağrıda bulundu.

Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lance Stroll ve George Russell, spor kurallarındaki Madde 33.1'in ihlali iddiasıyla yarış direktörü Niels Wittich tarafından görüşmeye çağrıldılar.

Bu madde, sürücülerin "aracı yalnız ve yardımsız sürmek zorunda" olduklarını belirtiyor ve bu, radyo aracılığıyla sürücülere çok fazla bilgi sağlayan mühendisleri kısıtlamak için kullanılıyor.

Fakat hakemler, cumartesi akşamı ilgili takım yöneticileriyle görüştükten sonra yedi sürücüyü de suçsuz bulduklarını açıkladılar.

FIA bülteninde şunlar yer aldı: "Hakemler, ilgili takım yöneticileri ile görüştü ve inceleme altında olan mesajlara izin verildiğine karar verdi."

Bu, cumartesi günkü sprint yarışı sonuçlarının nihai olduğu anlamına geliyor.