FIA, düzenlemeleri denetlemesi için F1 Sportif Direktörü atayacak

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Cumartesi günü itibariyle FIA, tartışmalı Abu Dhabi Grand Prix'siyle alakalı raporunu tamamladı ve bu kapsamda Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı geçerek şampiyon olmasına neden olan kararların altında yatan sebepler açıklandı.

Açıklamaya göre FIA Yarış Direktörü Michael Masi, sportif yönetmeliklerinin en az iki maddesini uygulayamadı. Fakat soruşturma sonucunda bunun bir insan hatası olduğu anlaşılsa da, Masi'nin iyi niyetle hareket ettiği açıktı.

Masi'nin görevine son verilmesinin ardından 2022 sezonu için iki yarış direktörü atandı. Eduardo Freitas ve Niels Wittich, bu yıl FIA Yarış Direktörlüğü görevini dönüşümlü olarak üstlenecekler. Ayrıca yarış direktörlüğü yapısı da değişti.

FIA, raporda yarış direktörlerinin son yıllarda çok fazla iş yüküne sahip olduğunu ortaya koydu ve artık kendilerine daha fazla destek verilecek.

Charlie Whiting'in uzun süredir yardımcısı olan Herbie Blash, yeni yapıda kıdemli danışman görevini üstlenecek ve ayrıca yeni bir "sanal yarış kontrol odası" kullanılacak. Bu kontrol odası, alınan kararlarda hakemlere destek olacak.

Fakat FIA tarafından yayınlanan yeni raporda, yeni bir F1 Sportif Direktör atanacağı da belirtildi.

Sportif direktör rolü, F1'in düzenleyicisi olan FIA bünyesinde yer alacak ve hem sportif hem de teknik düzenlemelerin yazılma sürecini denetleyecek.

Şu anda, yönetmelikler esas olarak yarış direktörü tarafından yazılıyor ve bu da raporda belirtildiği üzere görevlerin birikimine yol açıyor.

Şu noktada görev için herhangi bir atama yapılmadı fakat elemen alımı için atılacak adımlarla ilgili süreç onaylandı.

The safety car and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images