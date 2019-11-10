FIA, "duygusal" takımların farklı görüntü için zorlamalarını bekliyor
FIA, 2021 F1 kurallarının birçok alanda gelişimi kısıtlıyor gibi görünmesine rağmen takımların izin verilen alanları kullanarak farklı olacaklarını, böylece farklı görünümlü araçlar çıkacağını düşünüyor.
2021 F1 kuralları açıklanmadan önce bazı takımlar, yeni kuralların çok kısıtlayıcı olacağı konusunda endişelerini dile getirmiş, açıklanacak kurallarla Formula 1'in adeta GP1'e yani birbirine çok benzer araçlara döneceğini söylemişlerdi.
Ancak kurallar açıklandığında FIA, tasarımcıların gelişim için zorlayabileceği farklı alanlar olacağını duyurdu.
Nikolas Tombazis, "Çok uzman olmayan taraftarlara, araçların renk tasarımı olmadan sorduğunuzda muhtemelen araçları ayırt etmekte zorlanacaklardır."
"Bugün ile araçlar, insanların düşündüklerinden daha az farklara sahipler."
"Romantik açıdan baktığımızda, araçların farklı görünmesi tabii ki güzel olur."
"Eski güzel günlerde 6 tekerlekli, zemin etkili ya da büyük radyatörlü araçta olduğu gibi farklı araçlar görmek isteniyor." dedi.
FIA, farklı görüntü tezini savunmak için kurallara uygun bir şekilde nasıl farklı tasarımlar olabileceğini göstermişti.
2021 F1 araçları, çizim
Fotoğraf: Motorsport.com Photos
2021 F1 araçları, çizim
Fotoğraf: Motorsport.com Photos
2021 F1 araçları, çizim
Fotoğraf: Motorsport.com Photos
2021 F1 araçları, çizim
Fotoğraf: Motorsport.com Photos
2021 F1 araçları, çizim
Fotoğraf: Motorsport.com Photos
The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Tombazis, "O 3 farklı tasarım seçeneğini, araçların ne kadar farklı olabileceklerini göstermek için sergiledik. Sıra dışı tasarımlar yoktu. O şekilde küçük farklar olabilir."
"Ancak tam olarak hangisinin en iyi çözüm olacağını şimdilik bilmiyoruz." dedi.
Kurallar açıklandıktan sonra, Motorsport.com'un teknik uzmanı ve eski F1 teknik direktörü Gary Anderson, eleştiride bulunmuştu. Anderson, açıklanan kuralların çok kısıtlayıcı olduğunu ve takımların öne çıkma şansını azaltacağını söylemişti.
Tombazis, "Gerçek şu ki araçlar birbirlerine A) kurallarla B) geçmişte yaptıklarına göre çok daha fazla şeyi bildikleri için yaklaştılar."
"Artık hemen hemen her bir şey için simülasyon var. Performansı tahmin edebiliyorlar. Herkesin çözümleri üzerinde çalışabiliyorlar ve bu sayede en iyilerini tercih ediyorlar. Her kuralda doğal olarak yakınlaşma oluyor, bunda da durum farklı olmayacak."
"Bununla birlikte, bir buçuk ay öncesine kadar kuralların çok aşırı kısıtlayıcı olması nedeniyle eleştiriliyorduk. Takımlar daha özgür olunması gereken yerler hakkında geri bildirimlerde bulundular."
"Biz ise bu konuda kendi fikirlerimize sahiptik. Kendi görüşlerimizi, takımların geri bildirimleri ile birleştirdik, bazı simülatör çalışmaları yaptık ve daha serbest olabilecek, görsel olarak farklılık olmasını sağlayacak ve gelişim açısından ilginç olacak alanları seçtik."
"Yani böylece bazı alanların daha fazla özgür olmasını sağladık." dedi.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Scott Mitchell
FIA, "duygusal" takımların farklı görüntü için zorlamalarını bekliyor
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