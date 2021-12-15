FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, Abu Dhabi'de yaşananlar için analiz kararı aldı

Abu Dhabi GP'nin son turlarında Williams pilotu Nicholas Latifi'nin geçirdiği kazanın ardından güvenlik aracı ile ilgili alınan kararlar büyük tartışma yaratmıştı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarış boyunca gösterdiği üstün performansla rahat bir galibiyete ve şampiyonluğa gidiyordu ancak Latifi'nin kazası sonucu piste giren güvenlik aracının pistten çıkışı sürecinde verilen kararlar, daha önce pek beklenmedik olayların yaşanmasına neden oldu.

Yarışa güvenlik aracının girmesinin ardından lideri Lewis Hamilton pistte kalırken, şampiyonadaki rakibi Max Verstappen pite gelerek yumuşak lastiklere geçti ancak pitten sonra Hamilton ile Verstappen aracına 5 araç girdi.

Yarış yönetiminden ilk yapılan açıklamada, tur yiyen araçların turlarını geri almadan yarışın başlayacağı yönündeydi. Bu, Verstappen için dezavantajlı bir haberdi. Red Bull bu konuyla alakalı şikayetçi oldu. Daha sonrasında ise sadece Hamilton ile Verstappen arasındaki tur yiyen araçların geçmesine izin verildi ve normalde olanın aksine o araçların lideri geçerek konvoyu yakalamasına izin verilmeden yarış doğrudan başlatıldı.

Mercedes bu kararın ardından çok mutsuz oldu ve Takım Patronu Toto Wolff'un birçok kez telsizden Yarış Direktörü Michael Masi'ye bağlanarak bunun adil olmadığını söylediği duyuldu.

Tüm yaşananların ardından Verstappen, son tura başlarken yeniden başlayan yarışta Hamilton'ı geçerek kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti. Ancak tüm yaşananların etkisi, yarıştan sonraki günlerde de devam etti.

Dünya Motor Sporları Konseyi, FIA Başkanı'nın konuyla alakalı çağrısına cevap verdi ve yaşananların detaylı bir şekilde analizinin yapılacağını duyurdu. Açıklama şu şekilde;

Pazar günü, bir başka rekabetçi FIA F1 Dünya Şampiyonası sezonu sona erdi. Katılan tüm pilotlar ve takımlar takdiri hak ediyor. FIA, hepsini bu sene gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyor. Sert bir mücadeleydi ve en iyi mücadele her bir Grand Prix'de sergilendi.

Tüm dünya her yarışı, sonunda sadece bir kazanan olacağını bilerek büyük bir ilgiyle izledi. Bu açıdan birçoğu sezonun son etkinliğinin ardından Max Verstappen'i galibiyeti, Lewis Hamilton'u ise olağanüstü performansı ve sportmenliği için övdü.

2021 FIA Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'si F1 dünyasından, genel olarak motor sporları dünyasından ve aynı zamanda toplumdan çok sayıda tepki gördü.

FIA'nın her etkinlikteki ana sorumluluğu içerisinde bulunan herkes için güvenliği ve sporun bütünlüğünü sağlamaktır.

Nicholas Latifi'nin kazası sonrası Güvenlik Aracı'nın kullanımıyla alakalı şartlar, FIA Yarış Direktörlük ekibi ve Formula 1 takımları arasındaki ilgili konuşmalar Formula 1 takımlarından, sürücülerinden ve taraftarlardan önemli ölçüde yanlış anlama ve tepkiler aldı. Bu argüman; Şampiyona'nın imajını ve ilk pilotlar şampiyonluğunu kutlayan Max Verstappen ve 8. takımlar şampiyonluğunu kazanan Mercedes'in kutlamalarına zarar veriyor.

Grand Prix'nin 53. turunda meydana gelen olay sonrasında yaşanan olaylar dizisine ilişkin bir raporun sunulmasının ardından ve sürekli bir iyileştirme arayışı içinde olan FIA Başkanı, Dünya Motor Sporları Konseyi'ne ayrıntılı bir analiz yapma ve ardından ilgili tüm taraflara açıklama çalışmasını teklif etti.

Bu konu tüm takımlar ve sürücülerle tartışılacak, bu durumdan ders çıkarılacak ve katılımcılara, medyaya ve taraftarlara sporumuzun rekabetçi yapısını korurken sürücülerimizin ve yetkililerin güvenliğini sağlamak için mevcut düzenlemeler hakkında netlik sağlanacak. Bu analizden sadece Formula 1 değil, daha genel olarak tüm diğer FIA pist şampiyonaları da yararlanabilir.

O sunumun ve detaylı tartışmanın ardından, FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin tamamı Başkan'ın teklifini destekleme kararı aldı.

Bu nedenle FIA, bunu Formula 1 yönetimi içinde harekete geçirmek için elinden gelenin en iyisini yapacak ve Formula 1 Komisyonu'na, belirlenen herhangi bir anlamlı geri bildirim ve sonucun 2022 sezonunun başlangıcından önce açıklanması için, Formula 1 sürücülerinin desteğiyle Spor Danışma Komitesine çalışma ve teklif için net bir yetki vermesini teklif edecek.