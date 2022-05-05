FIA, DRS bölgelerinde değişiklik yaptı

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FIA, yayınladığı ilk belgelerle Miami'de üç DRS bölgesi olacağını açıklamış ve bunlara dair çeşitli bilgiler vermişti.

Ancak bugün DRS bölgelerinin tamamında değişiklik yapıldı.

Buna göre pistte üç DRS bölgesi olmaya devam edecek fakat bunların algılama ve aktivasyon noktalarının konumları değişti.

İlk DRS algılama noktası daha önce 8. virajdan 83 metre sonraydı, fakat şimdi 90 metre sonraya çekildi. Ayrıca aktivasyon noktası da 9. virajdan 30 metre sonraya çekildi.

İkinci DRS algılama noktası 16. virajdan 70 metre sonra, aktivasyon noktası ise 16. virajdan 450 metre sonra olacak.

Son DRS bölgesinin algılama noktası 17. virajdan 15 metre sonra, aktivasyon noktası ise 19. virajın apeksi olacak.