Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”
Formula 1 / Britanya GP Haberler

FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"

Ekleyen:

Lewis Hamilton ile ilk turda temas yaşayan Verstappen, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı ve olay yerinde Verstappen’e ilk kontrolleri yapan FIA doktoru Ian Roberts, genç pilotun kritik bir durumu olmadığını dile getirdi.

FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"

Britanya Grand Prix’sinde, Max Verstappen ile Lewis Hamilton ilk turda kıyasıya mücadele etti. Ancak Hamilton’ın sol ön lastiği ile Hollandalı pilotun sağ arka lastiğini temas edince Verstappen, yüksek hızda bariyerlere çarptı. Kazanın ardından sarsılmış gözüken Verstappen’in hemen yanına sağlık ekibi gitti ve ardından da tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Yarışın ardından konuşan FIA doktoru Roberts, Verstappen’in kritik bir durumu olmadığını ve genel kontroller için hastaneye kaldırıldığını belirtti.

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck under a tarpaulin

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck under a tarpaulin
1/1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Roberts, “[Kazanın ardından] Max’in biraz nefesi kesilmişti. Araçtan yardım alarak çıktı ve genel kontroller için hastaneye götürüldü.”

“Kazanın olduğu viraja doğru giderken, dev ekranlardan kazayı görmüştüm ve daha kötü olacağını düşünmüştüm ama şanslıyız ki durum böyle değildi. O [Verstappen], araçtayken, olabildiğince hızlı bir şekilde kontrollerini yaptık ve biraz rahatlamasını sağlamaya çalıştık. Ancak hemen araçtan çıkmak istiyordu ve biz ise durumunu anlamaya çalışıyorduk. Ardından, gerekli tıbbi ekipmanları getirdik ve kontrol için hastaneye sevk edildi.”

Ardından, Verstappen’in kaza sırasında bacağına tam olarak 51 G kuvvetin mi uygulanmış olduğu soruldu.

Roberts, “Şu anki bilgilerimizden söyleyebileceğimiz tek şey aracın aldığı hasar ve bundan sürücünün nasıl etkilendiği hakkında bir sonuca varmak zor.”

“Beyin sarsıntısı geçirmesi olasılığı hep var ama bunu her zaman göz önünde bulunduruyoruz ve ilk baktığımız şey bu oluyor.”

“Bunun dışında başka bir sakatlık veya kritik bir durum yok.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

Önceki haber

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

3 s
2
Formula 1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

1 s
3
Formula 1

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

20 dk
4
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

7 s
5
Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

1 s
Son Haberler
FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"
F1

FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"

0dk
Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”
F1

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

20dk
Perez: ''Hamilton'ın hamlesi sınırdaydı''
F1

Perez: ''Hamilton'ın hamlesi sınırdaydı''

39dk
Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"
F1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

1 s
Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı
F1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

1 s
Son Videolar
Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
10 s

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
23 s

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!” Britanya GP
Formula 1

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

Leclerc: “Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk” Britanya GP
Formula 1

Leclerc: “Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk”

Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi" Britanya GP
Formula 1

Hamilton: “Sprint yarışı, ilk tur dışında heyecanlı değildi"

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

Perez: ''Hamilton'ın hamlesi sınırdaydı''
Formula 1 Formula 1

Perez: ''Hamilton'ın hamlesi sınırdaydı''

Horner, Hamilton'ı kirli sürüş yapmakla suçladı
Formula 1 Formula 1

Horner, Hamilton'ı kirli sürüş yapmakla suçladı

Hamilton: ''Max bana yer bırakmadı''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Max bana yer bırakmadı''

Son Haberler

FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"
Formula 1 Formula 1

FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

Perez: ''Hamilton'ın hamlesi sınırdaydı''
Formula 1 Formula 1

Perez: ''Hamilton'ın hamlesi sınırdaydı''

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.