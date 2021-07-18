FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"

Britanya Grand Prix’sinde, Max Verstappen ile Lewis Hamilton ilk turda kıyasıya mücadele etti. Ancak Hamilton’ın sol ön lastiği ile Hollandalı pilotun sağ arka lastiğini temas edince Verstappen, yüksek hızda bariyerlere çarptı. Kazanın ardından sarsılmış gözüken Verstappen’in hemen yanına sağlık ekibi gitti ve ardından da tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Yarışın ardından konuşan FIA doktoru Roberts, Verstappen’in kritik bir durumu olmadığını ve genel kontroller için hastaneye kaldırıldığını belirtti.

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck under a tarpaulin 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Roberts, “[Kazanın ardından] Max’in biraz nefesi kesilmişti. Araçtan yardım alarak çıktı ve genel kontroller için hastaneye götürüldü.”

“Kazanın olduğu viraja doğru giderken, dev ekranlardan kazayı görmüştüm ve daha kötü olacağını düşünmüştüm ama şanslıyız ki durum böyle değildi. O [Verstappen], araçtayken, olabildiğince hızlı bir şekilde kontrollerini yaptık ve biraz rahatlamasını sağlamaya çalıştık. Ancak hemen araçtan çıkmak istiyordu ve biz ise durumunu anlamaya çalışıyorduk. Ardından, gerekli tıbbi ekipmanları getirdik ve kontrol için hastaneye sevk edildi.”

Ardından, Verstappen’in kaza sırasında bacağına tam olarak 51 G kuvvetin mi uygulanmış olduğu soruldu.

Roberts, “Şu anki bilgilerimizden söyleyebileceğimiz tek şey aracın aldığı hasar ve bundan sürücünün nasıl etkilendiği hakkında bir sonuca varmak zor.”

“Beyin sarsıntısı geçirmesi olasılığı hep var ama bunu her zaman göz önünde bulunduruyoruz ve ilk baktığımız şey bu oluyor.”

“Bunun dışında başka bir sakatlık veya kritik bir durum yok.” dedi.