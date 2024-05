FIA, doğum izninin F1 2026 maliyet sınırının dışında kalacağını söylüyor

Bu haftanın başlarında bildirildiği gibi, maliyet sınırının planlanan iyileştirmesinin bir parçası olarak, daha önce muaf tutulan birçok unsur bu sınrın kapsamına alınacak.

Dikkate alınan hususlardan biri de doğum izni ve personel eğlencelerinin bunun içine taşınmasıydı ki bu takımların mutlu olmadığı bir şey.

Bu konudaki endişenin sebebi ise takımları, kadınları işe almaktan vazgeçirebileceğinin düşünülmesi.

Eğlence konusunda ise takımların, personelin eğlenmesi ya da performans için para biriktirme konusunda seçim yapma zorunda kalması nedeniyle, çalışanları cezalandırmaya neden olabileceği yönünde endişeler vardı.

FIA, takımların her iki unsuru da maliyet sınırının dışında tutmayı tercih etmesi nedeniyle, beklendiği gibi 2026'dan itibaren bu iki unsurun da muafiyet kapsamında kalacakları kesinleşti.

FIA'nın tek koltuklu araçlarla ilgili mali düzenlemelerinden sorumlu Federico Lodi, "Takımlarla yapılan görüşmeler sırasında, maliyet sınırının kapsamına dahil edilmeleri düşünülen çeşitli istisnalar arasında doğum izni ve eğlence de bulunmaktaydı."

"Bu, takımların maliyet sınırı açısından herhangi bir sonuç olmaksızın doğum izni programları ve eğlence etkinliklerini finanse etmeye devam etmelerini sağlayacak maliyet sınırı seviyesinde bir artış karşılığında gerçekleşti."

"Ancak son F1 Komisyonu toplantısında, bu maliyetlerin maliyet üst sınırının dışında kalması oybirliğiyle kabul edildi." dedi.

