FIA, doğum izninin F1 2026 maliyet sınırının dışında kalacağını söylüyor

Bu haftanın başlarında bildirildiği gibi, maliyet sınırının planlanan iyileştirmesinin bir parçası olarak, daha önce muaf tutulan birçok unsur bu sınrın kapsamına alınacak.

Dikkate alınan hususlardan biri de doğum izni ve personel eğlencelerinin bunun içine taşınmasıydı ki bu takımların mutlu olmadığı bir şey.

Bu konudaki endişenin sebebi ise takımları, kadınları işe almaktan vazgeçirebileceğinin düşünülmesi.

Eğlence konusunda ise takımların, personelin eğlenmesi ya da performans için para biriktirme konusunda seçim yapma zorunda kalması nedeniyle, çalışanları cezalandırmaya neden olabileceği yönünde endişeler vardı.

FIA, takımların her iki unsuru da maliyet sınırının dışında tutmayı tercih etmesi nedeniyle, beklendiği gibi 2026'dan itibaren bu iki unsurun da muafiyet kapsamında kalacakları kesinleşti.

FIA'nın tek koltuklu araçlarla ilgili mali düzenlemelerinden sorumlu Federico Lodi, "Takımlarla yapılan görüşmeler sırasında, maliyet sınırının kapsamına dahil edilmeleri düşünülen çeşitli istisnalar arasında doğum izni ve eğlence de bulunmaktaydı."

"Bu, takımların maliyet sınırı açısından herhangi bir sonuç olmaksızın doğum izni programları ve eğlence etkinliklerini finanse etmeye devam etmelerini sağlayacak maliyet sınırı seviyesinde bir artış karşılığında gerçekleşti."

"Ancak son F1 Komisyonu toplantısında, bu maliyetlerin maliyet üst sınırının dışında kalması oybirliğiyle kabul edildi." dedi.

An overview of the welcome event in the paddock Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Motor yarışlarının yönetim organı, hem maliyet sınırının ne kadar olacağı hem de bu sınırın içinde ve dışında nelerin yer alacağı konusunda düzenlemelere son şeklini vermeye çalışırken, takımlar ve FIA arasında maliyet sınırı konusundaki tartışmalar devam ediyor.

Çözülmesi gereken bir diğer konu ise, sermaye harcaması ödeneklerinin nereye düştüğü ve amortismanın nasıl ele alındığıdır.

Lodi, "Şu anda, sabit varlıkların amortisman ve itfa paylarının maliyet üst sınırının çevresine dahil edilmesi ve sermaye harcaması ödeneğinin kaldırılmasıyla birlikte, bu yatırımların muamelesinde bir değişiklik yapılması değerlendirilmektedir." dedi.

Maliyet sınırı neden yükseliyor

Maliyet sınırının şu anki 135 milyon dolardan 215-220 milyon dolar seviyesine çıkarılması, bazıları tarafından FIA'nın harcama sınırlarını gevşettiği şeklinde yorumlanabilir.

Ancak bu değişikliğin, takımların daha fazla harcama gücüne sahip olmalarına izin vermesiyle hiçbir ilgisi yok. Küresel rakamdaki değişimin tek sebebi, işleri basitleştirmek için daha fazla unsuru maliyet sınırının kapsamına dahil etmenin daha iyi olacağı düşüncesidir.

Lodi, "FIA'nın amacı, yeni maliyet üst sınırı seviyesinin belirlenmesinde istisnaların çevresindeki değişimi, artan yarış sayısını ve enflasyon oranını dikkate alırken, maliyet üst sınırı seviyesinin genel olarak artmasını önlemektir."

"Tüm paydaşlar, mevcut düzenleyici çerçevenin sağlamlığını koruyarak basitleştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir."

"Basitleştirmeyi sağlamak için belirlenen kaldıraçlardan biri, genel maliyet üst sınırı seviyesinin yeniden değerlendirilmesi karşılığında daha fazla maliyetin çevreye dahil edilmesi amacıyla maliyet üst sınırının dışında tutulabilecek maliyet kategorilerinin gözden geçirilmesidir." dedi.