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FIA doğruladı: F1 motorlarının gelişimi 2028 yılında dondurulacak!

FIA, mevcut hibrit V6 güç ünitelerinin geliştirilmesini 2028 sezonunun ortasında durdurma kararı aldı. 2030'da kullanılması planlanan V8 motorları içinse üreticilerin erken avantaj elde etmesini önlemek amacıyla dyno test kısıtlamaları getirildi.

Ronald Vording Kemal Şengül

Düzenlendi: 27 Kas 2026 18:26

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Arvid Lindblad, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Franco Colapinto, Alpine

Fotoğraf: Jim Watson / AFP via Getty Images

Formula 1 üreticileri, 2028 sezonunun ortasından itibaren mevcut güç üniteleri üzerinde geliştirme çalışması yapamayacak.

FIA Tek Koltuklu Yarış Direktörü Nikolas Tombazis, Motorsport.com'a verdiği özel röportajda kararın ayrıntılarını açıkladı.

Motorsport.com'un Las Vegas Grand Prix'si hafta sonunda ilk kez duyurduğu düzenleme, üreticilerin aynı anda iki farklı motor projesi üzerinde çalışmak zorunda kalmasını ve bazı üreticilerin bu süreçte haksız avantaj elde etmesini önlemeyi amaçlıyor. Aynı gerekçelerle, yeni V8 motorları üzerindeki çalışmalar da belirli bir tarihe kadar büyük ölçüde sınırlandırıldı.

Uygulamada bu karar, mevcut hibrit V6 güç ünitelerinin geliştirilmesinin 2028 sezonunun 13. yarışından itibaren dondurulacağı anlamına geliyor. Bu tarihten sonra yalnızca dayanıklılığı artırmaya yönelik güncellemelere izin verilecek; performansı yükseltmeye yönelik geliştirmeler yapılamayacak.

Buna karşılık, 2030'da kullanılması planlanan 2,1 litrelik turbo V8 motorların geliştirilmesi için de kademeli kısıtlamalar uygulanacak. Buna göre F1 üreticileri, 1 Ekim 2027'ye kadar tek silindir üzerinde dyno çalışması yapamayacak. Tam güç ünitesi, yani V8 motorun tamamı üzerinde dyno testleri ise 1 Temmuz 2028'e kadar yasak olacak.

Bu kısıtlamalar yeni üreticileri kapsamıyor. Dolayısıyla General Motors, Cadillac güç ünitesi için simülasyon çalışmalarına daha erken başlayabilecek.

1 Temmuz 2028 tarihi, 2028 sezonunun yaklaşık 13. yarışına ve mevcut güç üniteleri için geliştirme dondurmasının başlayacağı döneme denk geliyor. FIA böylece üreticilerin iki ayrı motor projesini aynı anda yürütmesini, bunun sonucunda maliyetlerin yükselmesini ve kontrolsüz bir geliştirme yarışının başlamasını engellemeyi hedefliyor.

FIA'nın bir diğer önceliği ise Honda gibi üreticilerin mevcut güç ünitesi kuralları kapsamında geride kalmış olması halinde, geliştirme dondurması başladığında aradaki farkı kapatamayacak duruma düşmesini önlemek. Bu konu, padokta yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşünülen ADUO sistemiyle de yakından bağlantılı. Ancak Tombazis, bu konuda henüz nihai bir karar alınmadığını belirtti.

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Tombazis, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Güç ünitesi çerçevesine odaklandık ve açıkçası ADUO tarafında biraz geç kaldık."

"Bu konunun tamamını, niyetimiz ve güç ünitesi üreticileriyle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda değerlendirmemiz gerekiyor. Mevcut motor neslinin belirli bir noktadan itibaren dondurulmasını istiyoruz. Bu da 2028'in ortası olacak. Maliyetleri kontrol altında tutmak adına kaçınmak istediğimiz şey, üreticilerin paralel iki program yürütmek zorunda kalması.”

Motor geliştirme dondurmasının bir başka nedeni daha bulunuyor. Bu kısıtlamalar olmasaydı, mevcut kurallar kapsamında oldukça rekabetçi bir güç ünitesine sahip üretici 2030 projesine daha erken odaklanabilecekti. Buna karşılık geride kalan ve mevcut motorunu daha rekabetçi hale getirmek için yoğun çaba harcaması gereken üreticiler dezavantajlı duruma düşecekti.

Tombazis bu riske de dikkat çekti: “Mevcut güç ünitesi üreticilerinden bazılarının şu anda çok rekabetçi olmaları halinde önemli bir avantaj elde etmelerini de önlemek istiyoruz. Daha erken durabilirler ve hâlâ aradaki farkı kapatmaya çalışan diğer üreticiler dezavantajlı duruma düşebilir."

"Dolayısıyla ele almamız gereken bir konu var ve bunların tamamı ADUO tartışmasıyla bağlantılı. Bu nedenle durup ne yapacağımızı dikkatlice düşünmemiz gerekiyor.”

Motor geliştirme dondurması kararı, sürece dahil olan tüm taraflarla görüşülerek onaylandı. Şimdi sırada ADUO sisteminde yapılacak değişiklikleri belirlemek ve 2028'in ortasında geliştirme dondurması başladığında hiçbir üreticinin artık kapatamayacağı kadar büyük bir performans açığıyla karşı karşıya kalmamasını sağlamak var.

Tombazis sözlerini şöyle sürdürdü: “O tarihe kadar mümkün olduğunca fazla yakınlaşma sağlanmasına fırsat vermemiz gerekiyor. Bir üreticinin donma süreci başladığında çok geride kalmasını istemiyoruz."

"Dolayısıyla ADUO ile bağlantılı olarak ele almamız gereken konular var. İlerleme kaydetmeden önce değerlendirmemiz gereken bazı hassas meseleler bulunuyor.”

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- Motorsport.com Ekibi

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