FIA, zıplama/esnek taban sınırlamalarını Belçika GP'ye kadar erteledi!

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Takımların Montreal'e gittiği noktada FIA, zıplama kaynaklı güvenlik endişelerini nasıl ele alacaklarını açıklayan yeni bir teknik direktif yayınladı.

Plana göre araçların dalgalanması seviyesinin sınırlanması hedefleniyordu. Alınan bu tedbirlerin, 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Fransa GP'den itibaren uygulanması planlanıyordu ve o yarışa kadar takımlar araçlarında gerekli düzenlemeleri yapmaları için zaman verilecekti.

Takımlardan bazıları, FIA'nın bu teknik direktifini beğenmemişti. Red Bull Takım Patronu Christian Horner, "Bence, tartışılması gereken şey süreç."

"Teknik direktifler kural değişiklikleri değiller, bunun için bir yönetim ve süreç var. Bu yüzden, teknik direktifin tam olarak neden verildiğini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Britanya GP'de çok fazla dalgalanma varmış gibi görünmedi. Yani takımlar bunu çözüyor. Teknik direktif ile müdahale edilmesine gerek olduğunu düşünmüyorum." demişti.

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında ise bu konuda yeni bir karara varıldı. Bu direktif ilk olarak Fransa'ya ertelenmişti ve şimdi de yaz arasından sonraki ilk yarış olan Belçika GP'ye ertelendi. Buna ek olarak "esnek tabanlarla" alakalı sınırlamalar da Belçika GP'ye ertelendi.

Yapılan açıklamada, "Tabanlara gerekli güncellemelerin yapılması için takımlara yeteri kadar zaman tanımak adına, takımlardan gelen geri bildirimler ışığında Britanya GP öncesinde takımlara gönderilen teknik direktif Belçika Grand Prix'sinden itibaren uygulanmaya başlayacak."

"2023 Teknik Regülasyonları'nda bu sorunu çözmek için FIA'ya sunulan birkaç aksiyon da tartışıldı. Teknik Danışmanlık Komitesi, bu konuda açık adımlar atacak." ifadelerine yer verildi.