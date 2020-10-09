FIA, Cumartesi sürüş olması için alternatif planlar hazırlıyor

Nürburgring'de Cuma günü yağmurlu ve sisliydi. Tıbbi helikopterin havalanarak en yakın hastaneye gidecek durumu olmadığı için güvenlik gerekçesiyle Cuma günkü antrenman seansları yapılamadı.

Bazı pistlerde benzer koşullarda helikopter havalanamasa dahi yol üzerinden 20 dakikalık mesafede bir hastane olduğu için F1 araçları piste çıkabiliyor. Ancak Nürburgring'de yakın mesafede gidilebilecek hastane olmadığı için, FIA bugünkü pist üstü aktivitelerini iptal etmekten başka çare bulamadı.

Cumartesi günü daha iyi koşulların olması bekleniyor ancak FIA, sis olsa dahi çalışmanın gerçekleşebileceği alternatif planlar üzerinde çalışıyor.

Masi henüz planlar hakkında detaya inmedi ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Masi, "Yarın için tahminler daha iyi görünüyor ancak yine de benzer durumlar olması halinde pist üstünde sürüş olmasını sağlayacak bazı yedek planlar üzerinde çalışıyoruz."

"Dediğim gibi bu planlar üzerinde çalışıyoruz. Bu planlar üzerinde çalışıp ardından herkese aynı tavsiyelerde bulunacağız." dedi.

Benzer koşullar 2017 Çin GP'de de olmuştu. Orada yol üzerinden 20 dakikada varılabilecek hastane vardı ve o hastaneye FIA protokollerine uygun nörolojik ekipmanlar getirildi.

Tıbbi koşullarla ilgili kurallar, Uluslararası Sportif Kurallar'ın H bölümünde belirtiliyor.

"Ciddi yanık tedavi merkezine doğrudan transfer haricinde, mücadele için hazırlanan tıbbi belgede belirtilen ve FIA tıbbi delegesi tarafından onaylanan hastanelerin her birine ulaşmak için gerekli uçuş süresi normal koşullarda yaklaşık 20 dakikayı geçmemelidir."