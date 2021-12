FIA, cuma gecesi Abu Dhabi'deki "agresif kerblerde" değişikliğe gitti

Yeniden düzenlenen 5. ve 9. virajların çıkışındaki kerbler, sürücüler, takımlar ve lastik tedarikçisi Pirelli'den gelen geri bildirimlerin ardından değiştirilmiş durumda.

Çift kerblerin ikinci sırasındaki keskin tepe kısımları, her iki virajda yumuşatıldı. Böylelikle artık eskisi kadar agresif değiller.

Kerbler, cuma gecesi FIA sürücüler brifinginde tartışıldı ve değiştirilmeleri önerildi.

Takımlar, hafta sonu boyunca pek çok aracın zarar gördüğü ve Nikita Mazepin'in şasisinin onarılamayacak kadar hasar aldığı Katar'daki olayların ardından olası araç hasarı konusunda endişelilerdi.

Dört sürücü, Katar yarışında lastik patlaması yaşadı ve Pirelli daha sonra bunlara, agresif kerblerin sebep olduğunu açıkladı.

Bu nedenle Pirelli, pistte yaptığı incelemelerden sonra Abu Dhabi'deki kerbler konusunda endişeli olduğunu açıklamıştı.

Nicholas Latifi, Williams FW43B, heads into retirement with a puncture in Qatar

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images