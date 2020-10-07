FIA: "COVID protokolleri sayesinde F1 her yerde yarışabilir"

Koronavirüsün etkisini fazlasıyla gösterdiği dönemde FIA ve Liberty Media, F1 yarışlarının başlaması için yoğun bir çalışma yaptı ve sonunda Avusturya'da yoğun önlemler altında yarışlar başladı.

Art arda 3 yarışlık periyotların ardından son olarak lojistik açıdan zorlayıcı Rusya GP'nin başarıyla geride kalmasıyla, bundan böyle her yerde sorunsuz ve güvenli bir şekilde yarış yapılabileceği düşünülüyor.

FIA Operasyon Direktörü Bruno Famin, ülkelerin yarış yapılmasını istemesi halinde sporun her yerde organizasyon düzenleyebileceğini söyledi.

Motorsport.com'a özel konuşan Famin, "Bana göre tek sıkıntı, ülkelerin uyguladıkları seyahat kısıtlamaları."

"COVID durumunun oldukça kötü olduğu bazı ülkelerde ve bölgelerde yarışlar yaptık ve bunları başarıyla geride bıraktık."

"Uyguladığımız protokoller ve spor içerisinde yer alan çok profesyonel insanlar sayesinde, protokollerin her şartta çalıştığını kanıtladık."

"Esas sorun, yasal sorunlar ve seyahat kısıtlamaları. Karantina olup olmaması, yerel organizatörlerin etkinliği düzenlemek isteyip istememesi önemli. Kilit nokta artık bu, protokoller değil."

"Mevcut protokollerle artık her yerde yarışabiliriz. Yarışın yapılıp yapılmaması yetkililere ve oraya seyahat edip edemeyeceğimize bağlı olacak." dedi.

F1 gelecek sene daha normal bir takvim olmasını umuyor ancak virüsün etkileri hâlâ devam ettiği için kaç yarışın gerçekleştirilebileceği net değil.

Famin, gelecekte düzenlenecek etkinliklerde FIA'nın hazırlanabilmesi için 6 hafta önceden bilgilendirilmesinin yeterli olacağını söyledi.

Famin, "Biz her zaman, yerel organizatörlerin FOM ile iletişime geçmesinin ardından 4 ila 6 hafta arasında hazırlanırız."

"Yerel yetkililer ile süreci organize etmemiz gerekir. Test şirketi ve test laboratuvarı ile nasıl çalışacağımızı bilmemiz gerekiyor."

"Yüksek yoğunluk, düşük yoğunluk, kırmızı alan, sarı alan gibi yerleri yönetmemiz gerekiyor. Sınırları, kimin nereye gideceğine izin verileceğini, ateş kontrolünün nasıl yapılacağını bilmemiz gerekiyor."

"Tüm bu detaylar, pist yapısı ve test süreci üzerinde çalışmalıyız. Sonrasında, pozitif bir vaka çıktığında, yerel organizatörlerle bunu nasıl yöneteceğimiz üzerinde çalışmalıyız." dedi.

Rusya GP hafta sonunda artan pozitif vaka sayısına rağmen Famin, F1 padoğu içerisindeki durumdan memnun olduklarını söyledi.

Famin, "Melbourne'deki ilk etkinlikten sonra, Avusturya'daki sezon başlangıcından beri mücadelemiz pozitif vakaları engellemek olmadı."

"Tabii ki mümkün olduğu kadar engellemeye çalıştık. Ancak asıl konu pozitif vakalar çıksa dahi vakaların yayılmasına izin vermeden yarışmamızı, etkinlikleri düzenlememizi sağlayacak protokollere sahip olmaktı. Esas mücadele buydu."

"Bunları sağladıktan sonra pozitif vaka olması normal bir şey. Esas mücadele bu durumu idare etmek, yakın temas edenleri belirlemek, onları izole etmek ve büyük sıkıntı yaşamamak için yayılmasını önlemekti. Gittiğimiz her yarışta esas mücadelemiz bu." dedi.