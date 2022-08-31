FIA, Colton Herta'nın süper lisans alıp alamayacağını değerlendiriyor

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Andretti ile IndyCar'da mücadele etmekte olan Herta, geçtiğimiz ay Portimao'da McLaren MCL35B ile test yapmıştı.

F1 ile yakından ilgilendiği bilinen -hatta geçen sene Sauber koltuğuna çok yaklaşan- Herta'nın ismi bugünlerde ise AlphaTauri ile anılmakta, bunun en büyük sebebi Pierre Gasly'nin Alpine'e gitme ihtimali.

Ancak Amerikan pilotun F1'e girişinin önünde çok büyük bir engel var: spora giriş için 40 süper lisans puanı gerekmesi. Herta'nın süper lisans alması ihtimal dahilinde, ancak bu durum, genç pilotlarına gereken puanı kazandırmak için F3 ve F2'ye yatırım yapan takımları rahatsız edebilir.

Motorsport.com'a konuşan bir kaynak, "Eğer Herta süper lisans alırsa, F3 ve F2'ye yatırım yapmayı bırakmayı düşünebiliriz." şeklinde ciddi bir düşünce ortaya sundu.

Aslında Herta gerekli toplam puandan çok da uzak değil, zira IndyCar süper lisans puan tablosunda nispeten güçlü bir ağırlığa sahip.

Ek 1 olarak bilinen bu tablo ve süper lisanslarla ilgili diğer gereklilikler FIA'nın Uluslararası Spor Kuralları Ek L'de bulunabilir.

COVID nedeniyle sürücüler şu anda başvurularından önceki dört sezondaki en iyi üç sezonlarından puan alıyorlar, bu da Herta'nın gelecek yıl F1'de yarışması durumunda 2019 ile 2022 sezonları arasından değerlendirileceği anlamına gelmekte.

Herta 2019'da IndyCar yedinciliği için dört puan, 2020'de üçüncülüğü için 20 puan ve 2021'de beşinciliği için sekiz puan olmak üzere toplam 32 puan kazandı.

2022 sezonunun bitmesine iki yarış kala şampiyonada 10. sırada bulunan Herta en fazla 8. sıraya yükselebilecek, bu nedenle bu sezon süper lisans puanlarına etki etmeyecek.

Bunun dışında 100 km'den fazla mesafe kat ettiği ve herhangi bir ceza puanı almadığı sürece, şu andan 2022 sezonunun sonuna kadar yaptığı herhangi bir antrenman seansı da Herta'ya ekstra puanlar getirebilir -bu şekilde yaklaşık 10 puan kazanılabiliyor.

IndyCar sezonu İtalya GP ile aynı hafta sonu sona eriyor, dolayısıyla AlphaTauri ile böyle bir çalışma teoride Singapur'dan itibaren sezonun son altı yarışını kapsayabilir ve potansiyel olarak kendisini 38 puana çıkarabilir, ancak gerçekçi olmak gerekirse takımın zamanında tam bir program ayarlayabilmesi pek olası değil.

Colton Herta, McLaren MCL35M Photo by: McLaren

Yine de FIA, diğer nitelikleri yerine getiremeyen bir sürücüye yine de süper lisans verilebileceğini belirten bir takım kural açıklarına da sahip.

Kurallarda, "En az 30 süper lisans puanı almış ancak Ek 1'de listelenen bir ya da daha fazla şampiyonaya katılırken, kendi kontrolleri dışındaki koşullar ya da mücbir sebepler nedeniyle yukarıdaki a) ila c) maddelerinden herhangi biri kapsamında kalifiye olamayacağına FIA'nın tek başına karar vermesi durumunda inisiyatif alınabileceği" ifadeleri yer alıyor.

Mücbir sebepler, Herta'nın 2021 sezonunda piste çıkmasına izin verecek tam bir süper lisans için başvurması durumunda faydalı olabilir. Bu da potansiyel olarak 2018'den 2021'e kadar olan dört sezonluk sonuç aralığını açacaktır.

Herta 2018 Indy Lights şampiyonasını ikinci sırada tamamlamıştı ve bu performans teoride 12 puan değeri taşıyor -ne yazık ki Herta serideyken seride tam zamanlı yarışan sadece sekiz sürücü vardı ve bu da süper lisans puanı almak için FIA kriterlerini karşılamaya yetmiyordu.

Bununla birlikte, FIA her şeye rağmen bu puanları sayabileceğine karar verirse -örneğin, seriye katılım olmaması Herta'nın kendi kontrolü dışında olduğu için- genç pilot potansiyel olarak 2018 için 12, 2020 için 20 ve 2021 için sekiz puan sayarak toplamda 40 puan kazanabilir.

Ancak bu senaryoda AlphaTauri'nin Herta'yı bu sezon yarıştırması gerekecek -bu da Gasly ya da Yuki Tsunoda'nın sezonun son yarışlarından birinde piste çıkmaması anlamına geliyor.