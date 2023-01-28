FIA, cinsiyetçi Ben Sulayem yorumlarına yanıt verdi: "Bunlar, onu yansıtmıyor"

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FIA, Başkan Mohammed Ben Sulayem'in geçmişte yaptığı cinsiyetçi yorumlara ilişkin haberlere yanıt verdi.

Ben Sulayem'in yorumları, The Times gazetesinde yayınlanan bir haberde yer aldı. Bu haberde, Ben Sulayem'in ağırlıklı olarak motor sporları yarış kariyerinde kullandığı anlaşılan ve artık arşivlenmiş olan mohammedbensulayem.com adlı bir web sitesine atıfta bulunuldu.

Bu sitede yer alan 'beğeniler ve beğenilmeyenler' bölümünde Ben Sulayem'in 'erkeklerden daha zeki olduklarını düşünen kadınlardan hoşlanmadığını, çünkü gerçekte öyle olmadıklarını' söylediği yorumları yer alıyordu.

Bu yorumların ortaya çıkması, sporun olası satışına ilişkin yorumlarının ardından Formula 1'den sert bir yanıt alan FIA Başkanı için çalkantılı geçen birkaç haftanın ardından geldi.

Ayrıca FIA ve F1, Andretti takımının Formula 1 gridine eklenmesi konusunda da farklı görüşlere sahip.

FIA, geçmiş yorumların yayınlanmasına yanıt verdi ve FIA'nın motor sporlarında eşitlik için mevcut çabasını vurguladı.

Max Verstappen, FIA Formula 1 Champion, Mohammed Ben Sulayem, FIA President Fotoğraf: FIA

FIA sözcüsü, "2001 yılına ait bu arşivlenmiş web sitesindeki açıklamalar FIA Başkanının düşüncelerini yansıtmamaktadır."

"Onun, kadınları ve sporda eşitliği teşvik etme konusunda güçlü bir sicili var ve bu konuda değerlendirilmekten mutluluk duyuyor."

"Bu, onun manifestosunun ve bu yıl attığı adımların temel bir parçasıydı ve FIA Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı uzun yıllar bunu kanıtlıyor."

FIA'nın eşitliğe yönelik mevcut eylemleri arasında FIA Women in Motorsport Komisyonu oluşturulmasının yanı sıra FIA Girls On Track programı da yer alıyor.

Natalie Robyn'in CEO olması ve Tanya Kutsenko'nun küresel motor sporları kurumunun ilk eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık (EDI) danışmanı olması da dahil olmak üzere, son yıllarda FIA'da kilit rollerde kadınlar yer alıyor.