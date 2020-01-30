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Formula 1 / Son dakika

FIA: “Çin'deki durumu izliyoruz”

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FIA: “Çin'deki durumu izliyoruz”
30 Oca 2020 10:47

FIA, Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’deki durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Merkezi Çin'in Wuhan kenti olan corona virüsü salgını nedeniyle şu ana kadara 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi, Çin Hükümeti 56 milyon insanı barındıran onlarca şehri karantina altına almak zorunda kaldı.

Şimdiye kadar 22 bin 744 kişi corona virüsüne yakalandı. Virüs bulaşan insan sayısının çoğunluk kısmını Çin'in Hubei eyaleti ve Wuhan şehri ile yakınındaki şehirler oluşturuyor.

Corona virüsü, insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

Şimdiye kadar virüsün bulaştığı ülkeler Çin, Hong Kong, Tayvan, Tayland, ABD, Avustralya, Singapur, Malezya, Güney Kore, Japonya, Fransa, Vietnam, Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka.

Durum ciddi boyutlara geldiği için FIA da motor sporları etkinlikleri için ülkenin durumunu takip ediyor.

‪21 Mart'ta Çin'de yapılması planlanan Formula E yarışı şu anda tehlikede görünüyor. Söylentilere göre corona virüsü nedeniyle yarışın olası bir iptali söz konusu. Ancak en son verilere göre şu noktada yarışın gerçekleşmesinin önünde engel bulunmuyor.‬

‪17-19 Nisan tarihleri arasında Formula 1 Çin Grand Prix'si yapılacak ve yarış için verilmiş herhangi bir karar yok. Şu noktada yarışın iptal edilmesi beklenmiyor ancak FIA, Çin ve komşu ülkelerdeki durumu yakından takip ediyor.‬

‪FIA’dan yapılan açıklamada, “Ülkedeki durumu yakından takip ediyoruz ve bunu yapmayı sürdüreceğiz.” ‬

‪“Önümüzdeki haftalarda bunu yapmayı sürdüreceğiz ve tüm seçenekleri göz önünde bulundurmaya hazırız.” denildi.‬

‪FIA etkinliklere kadar sürekli olarak Çin Hükümeti ile temasta olacak.‬

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