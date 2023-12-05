FIA, "çıkar çatışması" nedeniyle Susie ve Toto Wolff'a yönelik soruşturma başlattı!

İlk bilgilere göre F1 takım patronları, Toto&Susie çiftinin faaliyetleri hakkındaki şikâyetlerini geçtiğimiz günlerde FIA'ya bildirdiler. Bunun üzerine FIA, konu hakkında harekete geçme kararı aldı.

Toto Wolff Mercedes'in takım patronluğu görevini üstlenirken, eşi Susie de F1'in ticari hak sahibi tarafından yönetilen F1 Akademisi'nin CEO'su olarak görev yapıyor.

İkilinin normalde ana kanallar aracılığıyla elde edilemeyecek bilgilere erişiminin olduğu ve bunun bir çıkar çatışması olarak görülebileceği yönünde endişeler var.

Toto Wolff'un FOM'un faaliyetleri hakkında rakip takım patronlarının sahip olmadığı gizli bilgilere erişiminin olduğu, Susie'nin ise takım patronları arasında "FOM'un işine yarayabilecek" görüşmelerden haberdar olduğu öne sürülüyor.

Bu durum, takım patronları arasındaki gizli görüşmelerin F1'in üst yönetimine aktarılabileceği endişelerine yol açtı.

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff

BusinessF1 dergisinde yer alan bir haberde, Wolff'un yakın zamanda yapılan bir takım patronları toplantısında, sadece FOM'dan gelebilecek bir bilgiye dayanarak yaptığı bir yorumun, diğer patronlarını şikayet etmeye yönlendirdiği belirtildi.

Rakip takımlar bu durumla ilgili endişelerini kamuoyu önünde dile getirmezken, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in potansiyel bir çıkar çatışması olduğuna yönelik lobi yaptığı öğrenildi.

Bunun üzerine Ben Sulayem, FIA Uyum Departmanından soruşturma başlatmasını istedi.

FIA'dan Salı günü yapılan açıklamada şöyle denildi: "FIA, bir FOM üyesi tarafından gizli nitelikteki bilgilerin bir F1 takım patronuna aktarıldığı iddiasına yönelik basında yer alan spekülasyonların farkındadır. FIA Uyum Departmanı konuyu incelemektedir."

Susie Wolff Mart ayında F1 Akademi CEO'su olarak atanmıştı. Bundan önce, 2018'den 2022'ye kadar Venturi Formula E takımının patronu ve CEO'suydu.

Susie Wolff, F1 Akademisi direktörlüğü görevinde doğrudan F1 patronu Stefano Domenicali'ye bağlı olarak görev yapıyor.