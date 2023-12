FIA, "çıkar çatışması" nedeniyle Susie ve Toto Wolff'a yönelik soruşturma başlattı!

İlk bilgilere göre F1 takım patronları, Toto&Susie çiftinin faaliyetleri hakkındaki şikâyetlerini geçtiğimiz günlerde FIA'ya bildirdiler. Bunun üzerine FIA, konu hakkında harekete geçme kararı aldı.

Toto Wolff Mercedes'in takım patronluğu görevini üstlenirken, eşi Susie de F1'in ticari hak sahibi tarafından yönetilen F1 Akademisi'nin CEO'su olarak görev yapıyor.

İkilinin normalde ana kanallar aracılığıyla elde edilemeyecek bilgilere erişiminin olduğu ve bunun bir çıkar çatışması olarak görülebileceği yönünde endişeler var.

Toto Wolff'un FOM'un faaliyetleri hakkında rakip takım patronlarının sahip olmadığı gizli bilgilere erişiminin olduğu, Susie'nin ise takım patronları arasında "FOM'un işine yarayabilecek" görüşmelerden haberdar olduğu öne sürülüyor.

Bu durum, takım patronları arasındaki gizli görüşmelerin F1'in üst yönetimine aktarılabileceği endişelerine yol açtı.

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff