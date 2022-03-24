FIA, Cidde pistinde yapılan değişiklikleri açıkladı

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Geçtiğimiz sezon takvime giren Cidde pisti, Aralık ayında düzenlenen Suudi Arabistan GP'sinde yüksek hızlı ve heyecan verici tasarımıyla dikkat çekse de pilotlar tarafından güvenlik endişeleri ve görüş açılarının yetersizliği dolayısıyla eleştirilmişti.

Motorsport.com'a verdiği bir demeçte GPDA (Pilotlar Birliği) direktörü George Russell pistin "hem yarış hem de güvenlik açısından birçok eksiği olduğunu" söylerken, FIA organizatörlerden birtakım düzenlemeler yapmalarını istemişti.

Organizatörler, görüş açılarını geliştirmek ve Max Verstappen'in üçüncü çeyrek turunun sonunda çarptığı son köşeyi genişletmek için birkaç virajda değişiklikler yapılacağını zaten doğrulamışlardı.

FIA, yarış direktörü Niels Wittich'in Perşembe günü yayınlanan etkinlik notları aracılığıyla, bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan GP'si öncesi pistte yapılan değişiklikleri resmi olarak detaylandırdı.

Geçen yıl kırmızı bayrağa sebep olan bir kazanın gerçekleştiği 2. ve 3. virajlarda, pistin sol tarafındaki bariyerler görüşü iyileştirilmek amacı geri çekildi.

Benzer bir değişiklik, 14. ve 21. virajlarda da gerçekleşirken, bazı duvarlara yumuşak bir yüzey eklenerek sürücülerin duvarlara daha rahat yaklaşması hedeflendi.

Wittich'in notları, son virajda pist sınırlarının 10.5 metreden 12 metreye genişletildiğini de ortaya çıkardı.

Pistte gerçekleşen tüm değişiklikler

2. ve 3. Virajlar: 4. viraja kadar olan bölümde sol taraftaki bariyerler geri çekildi.

4. Viraj: Bariyerlere yumuşak bir yüzey eklendi.

14. Viraj: Bariyerler görüşü arttırmak amacıyla 1.5 metre geri çekildi.

16. Viraj: Bariyerlere yumuşak bir yüzey eklendi.

21. Viraj: Bariyerler görüşü arttırmak amacıyla 1.5 metre geri çekildi.

22. Viraj: Bariyerlere yumuşak bir yüzey eklendi.

24. Viraj: Bariyerlere yumuşak bir yüzey eklendi.

27. Viraj çıkışı: Pist genişliği 12 metreye çıkartıldı.

Suudi Motor Sporları Şirketi CEO'su Martin Whitaker, Bahreyn'de yaptığı açıklamada, değişikliklerin takvimdeki en hızlı cadde pistini daha da hızlı hale getirebileceğini, geçen yıl sıralama turlarında ortalama pole hızının saatte 252 kilometre olduğunu söyledi.

Fakat 23-24. Virajlardaki görüşün iyileştirilmesi de dahil olmak üzere, istenen değişikliklerin tümü bu yılki yarıştan önce yürürlüğe giremedi. Whitaker, tüm bu değişikliklerin yarış direktörü tarafından pilotlara etkinlik notları vasıtasıyla aktarılmasını umuyor.

Etkinlik notları, pilotların antrenmandan sonra maksimum tur içi süre konusunda bilgilendirilmesini, sıralama turları esnasında çok yavaş gitmemelerini ve hızlı turlarda diğer pilotları engellememelerini sağlıyor.