Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Magnussen: "Podyumu hayali kuruyorum fakat gerçekçi görmüyorum"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

FIA, Cidde pistinde yapılan değişiklikleri açıkladı

FIA yarış direktörü Niels Wittich, bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan GP'si öncesinde Cidde pistinde yapılan son değişiklikleri detaylandırdı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
FIA, Cidde pistinde yapılan değişiklikleri açıkladı
Haberi dinle

Geçtiğimiz sezon takvime giren Cidde pisti, Aralık ayında düzenlenen Suudi Arabistan GP'sinde yüksek hızlı ve heyecan verici tasarımıyla dikkat çekse de pilotlar tarafından güvenlik endişeleri ve görüş açılarının yetersizliği dolayısıyla eleştirilmişti.

Motorsport.com'a verdiği bir demeçte GPDA (Pilotlar Birliği) direktörü George Russell pistin "hem yarış hem de güvenlik açısından birçok eksiği olduğunu" söylerken, FIA organizatörlerden birtakım düzenlemeler yapmalarını istemişti.

Organizatörler, görüş açılarını geliştirmek ve Max Verstappen'in üçüncü çeyrek turunun sonunda çarptığı son köşeyi genişletmek için birkaç virajda değişiklikler yapılacağını zaten doğrulamışlardı.

FIA, yarış direktörü Niels Wittich'in Perşembe günü yayınlanan etkinlik notları aracılığıyla, bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan GP'si öncesi pistte yapılan değişiklikleri resmi olarak detaylandırdı.

Geçen yıl kırmızı bayrağa sebep olan bir kazanın gerçekleştiği 2. ve 3. virajlarda, pistin sol tarafındaki bariyerler görüşü iyileştirilmek amacı geri çekildi.

Benzer bir değişiklik, 14. ve 21. virajlarda da gerçekleşirken, bazı duvarlara yumuşak bir yüzey eklenerek sürücülerin duvarlara daha rahat yaklaşması hedeflendi.

Wittich'in notları, son virajda pist sınırlarının 10.5 metreden 12 metreye genişletildiğini de ortaya çıkardı.

Pistte gerçekleşen tüm değişiklikler

2. ve 3. Virajlar: 4. viraja kadar olan bölümde sol taraftaki bariyerler geri çekildi.
4. Viraj: Bariyerlere yumuşak bir yüzey eklendi.
14. Viraj: Bariyerler görüşü arttırmak amacıyla 1.5 metre geri çekildi.
16. Viraj: Bariyerlere yumuşak bir yüzey eklendi.
21. Viraj: Bariyerler görüşü arttırmak amacıyla 1.5 metre geri çekildi.
22. Viraj: Bariyerlere yumuşak bir yüzey eklendi.
24. Viraj: Bariyerlere yumuşak bir yüzey eklendi.
27. Viraj çıkışı: Pist genişliği 12 metreye çıkartıldı.

Suudi Motor Sporları Şirketi CEO'su Martin Whitaker, Bahreyn'de yaptığı açıklamada, değişikliklerin takvimdeki en hızlı cadde pistini daha da hızlı hale getirebileceğini, geçen yıl sıralama turlarında ortalama pole hızının saatte 252 kilometre olduğunu söyledi.

Fakat 23-24. Virajlardaki görüşün iyileştirilmesi de dahil olmak üzere, istenen değişikliklerin tümü bu yılki yarıştan önce yürürlüğe giremedi. Whitaker, tüm bu değişikliklerin yarış direktörü tarafından pilotlara etkinlik notları vasıtasıyla aktarılmasını umuyor.

Etkinlik notları, pilotların antrenmandan sonra maksimum tur içi süre konusunda bilgilendirilmesini, sıralama turları esnasında çok yavaş gitmemelerini ve hızlı turlarda diğer pilotları engellememelerini sağlıyor.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Magnussen: "Podyumu hayali kuruyorum fakat gerçekçi görmüyorum"
Önceki haber

Magnussen: "Podyumu hayali kuruyorum fakat gerçekçi görmüyorum"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Hamilton: "Sarı kaskı, taraftarların araçları ayırt edebilmesi için tercih ettim"
Formula 1

Hamilton: "Sarı kaskı, taraftarların araçları ayırt edebilmesi için tercih ettim"

Hamilton: "FIA'nın Abu Dhabi GP raporunda özür dilemesini zaten beklemiyordum"
Formula 1

Hamilton: "FIA'nın Abu Dhabi GP raporunda özür dilemesini zaten beklemiyordum"

McLaren: "O'Ward'ın McLaren'daki geleceğinden şüphe duymak anlamsız"
IndyCar

McLaren: "O'Ward'ın McLaren'daki geleceğinden şüphe duymak anlamsız"

Son Haberler

FIA, Cidde pistinde yapılan değişiklikleri açıkladı
Formula 1 Formula 1

FIA, Cidde pistinde yapılan değişiklikleri açıkladı

Magnussen: "Podyumu hayali kuruyorum fakat gerçekçi görmüyorum"
Formula 1 Formula 1

Magnussen: "Podyumu hayali kuruyorum fakat gerçekçi görmüyorum"

Schumacher: "Magnussen heyecan verici bir takım arkadaşı"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Magnussen heyecan verici bir takım arkadaşı"

Alonso: "Lastik aşınmasını en iyi yöneten takım avantajlı olacak"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Lastik aşınmasını en iyi yöneten takım avantajlı olacak"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.