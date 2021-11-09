FIA: “Cidde F1 pisti, Suudi GP için zamanında hazır olacak”

Pist, Kızıldeniz’in hemen yanındaki bir bölgede inşa ediliyor ve şu ana kadarki en hızlı cadde pisti olması bekleniyor.

Masi, önümüzdeki ayki yarış öncesinde organizatörlerin yapacağı çok iş olduğunu kabul etmesine rağmen, pistin hazır olacağına dair hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.

Masi, “Birkaç hafta önce oradaydım ve açıkçası orada çok yoğun bir iş var. Ancak FIA ve F1, durumun nasıl olduğuna dair günlük güncellemeler alıyoruz ve işler çok hızlı ilerliyor.”

“Ben oraya gittiğimde, yapılacak çok iş vardı. Bunu inkar etmeye gerek yok, yapılacak çok şey olduğunu herkes kabul edecektir. Ancak yine de yarışın sorunsuz şekilde yapılacağından eminim.” dedi.

İşlerin tamamlanması konusunda herhangi bir endişesi olup olmadığı sorulduğunda Masi, “Her şeyde bir endişe unsuru olur, ancak 2010’da Kore’de, Hindistan’da da buna benzer şeyler olmuştu ve her ikisi de sorunsuz şekilde gerçekleşmişti.”

“Bu yüzden Suudi yarışının da aynı şekilde gerçekleşeceğinden oldukça eminim.” dedi.

Jeddah Street Circuit, Saudi Arabian GP, F1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Masi, pistin “temel unsurlarının” zamanında hazır olacağından da emin.

“Açıkçası, aptal gibi görünmek istemiyorum ancak tüm güvenlik önlemleri, pit binası, yarış kontrol, güvenlikle ilgili her şey temel unsurlardır.”

“Yani bir FIA perspektifinden bakıldığında, hepsi çok önemli şeyler. Ve bunları Hermann Tilke ve organizatörle tartıştıktan sonra, bu konuda herhangi bir endişem yok.”

“Tüm güvenlik gereksinimlerine uyacaklar, bundan çok eminim.”

“İlerleme seviyesini ve kullanılan her şeyi gördüm. Herkes harika bir iş çıkarıyor.”

“Tamamlanan işlerin kalitesi harika ve bunlar birinci sınıf kalitede.”

“Brezilya ve Katar yarışları arasında muhtemelen oraya bir daha kontrol için gideceğim. Belki de Katar’dan sonra giderim. İşlerin nasıl gittiğini göreceğiz.”

“Açıkçası üçlü yarışlarla beraber çok yorucu bir programımız var ve önceki haftalarda bile yorucu bir programım vardı. Bu yüzden, nerede olduğumuzu göreceğiz.”