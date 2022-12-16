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FIA, çamurlukların sadece yağmurlu yarışlarda kullanılmasını istiyor

FIA, önümüzdeki sezonlardan itibaren yağmurlu yarışlarda devreye alınması beklenen çamurluk projesinin simülasyon çalışmalarının sürdüğünü doğruladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
FIA, çamurlukların sadece yağmurlu yarışlarda kullanılmasını istiyor
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Geçen sezon ıslak zeminde gerçekleşen yarışların aşırı sprey ve düşük görüşten etkilenmesinin ardından harekete geçen FIA, kötü hava koşullarında çamurluk kullanımı için çalışmaların başladığını duyurdu.

Bu fikri değerlendirmek üzere çalışmalar halihazırda devam etmekte olup, 2024 yılı çok daha muhtemel olmakla birlikte, çamurlukların prototip versiyonlarının önümüzdeki sezonun ikinci yarısı gibi erken bir tarihte hazır olabileceği umulmakta.

Fikrin değerlendirilmesi, denemenin başarılı olması halinde işlerin tam olarak nasıl yürüyebileceği konusunda bazı merakları da beraberinde getirdi.

Çamurluk hakkında konuşan Tombazis, "Bunun sadece yılda birkaç kez, belki de üç kez kullanılacak bir şey olacağını düşünüyoruz."

"Ne zaman bir damla yağmur yağsa, aniden bu şeyleri takmak zorunda kalmanızı istemiyoruz." 

"2021 Belçika GP'sinin izleri halen taze, oldukça talihsiz bir hafta sonuydu. Aynı şekilde bu sene Japonya'ya kadar gitmiş olsaydık ve toparlanıp geri dönmek zorunda kalsaydık sanırım işler 10 kat daha kötü olurdu. Bu tür durumlardan gerçekten kaçınmamız gerekiyor."

"Bizi izleyen çok fazla insan, bilet parası ödeyen seyirciler, dünyanın dört bir yanından gelen takımlar var, dolayısıyla birdenbire yarışamayacağımızı söylemek pek de sorumlu bir davranış değil."

"Sadece geçiş lastikleriyle yarışacak durumda olmamalıyız, yarışılabilirliği ıslak zemin lastikleri kullanılabilecek şekilde geliştireceğiz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Red Bull Content Pool

FIA çoktan çamurluklarla ilgili simülatör çalışmalarına başladı, ancak Tombazis'in asıl endişesi lastiklerden fırlayan spreyden ziyade zeminden fırlayan spreyin engellenip engellenemeyeceği.

Tombazis, "Çok sayıda CFD simülasyonu yaptık, çamurlukların genel aerodinamik üzerindeki etkisinin nispeten küçük olduğundan emin olmak istiyoruz. Hala bir etki var ama çok büyük bir etki değil."

"Ayrıca, yağmur damlacıklarını ve benzerlerini simüle ediyoruz ve bunun spreyi nasıl etkilediğini görüyoruz. Simülasyonlarda biraz zor olan şey, difüzörden gelen spreyin lastiklerden gelen spreye oranını hesaplayabilmek."

"Bir çözüm bulduğumuzda bunu değerlendirebilmek için bazı prototipler yapacağız ve bunları bazı araçlar üzerinde deneyeceğiz. %50'ye varan bir iyileşme bekliyorum."

"Çamurlukların araca takılması veya çıkarılması ya yarıştan önce ya da kırmızı bayrak sırasında olacak. Bir yarış ıslak zeminde başlayıp sonrasında zemin kurusa dahi çamurluklar takılı kalacak." dedi.

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