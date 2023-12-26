FIA, çamurluk testlerini neden erteledi?

Yeni nesil araçlara geçilmesinin ardından ortaya çıkan sorunlardan birisi, araçların ıslak zeminde çıkardığı spreydi.

Bu sprey, yağmurlu yarışlarda görüşün düşmesine yol açtığı için, yarışlar sık sık kırmızı bayrakla durduruldu.

Hal böyle olunca F1, çamurluk çözümünü test etmeye ve bu sprey etkisini minimuma indirmeye çalıştı.

Prototip çamurlukların ilk testi Temmuz ayında yapıldı ve ikinci testin Kasım ayında yapılması gerekiyordu ancak önümüzdeki bahara ertelendi.

FIAdan Nikolas Tombazis'e göre testlerin ertelenmesi yönündeki talep takımlardan geldi.

The Race'e konuşan Tombazis, "Temmuz ayında Mercedes'in yardımı ve McLaren'ın küçük desteğiyle yaptığımız testler, çamurlukların çok küçük olduğunu ve tekerlek alanı için yetersiz olduğunu gösterdi."

"Bu yüzden çamurluk çözümünün, sorun için işe yarar bir çözüm olup olmadığı sorusuna yanıt veremedik."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Nikolas Tombazis, Head of Single Seater Technical Matters, FIA

"Sorunun hangi kısmının difüzör yapısından, hangi kısmının ise tekerleklerden kaynaklandığı konusunda şüphelerimiz var. Çamurlukların difüzör ile ilgili sorunları çözmeyeceği aşikar. Her iki faktörün de oldukça önemli olduğunu biliyoruz."

"Tüm sorunları çözmek mümkün değil. Yağmurda her zaman görüş sorunları ortaya çıkacak fakat tekerlekleri kapatarak bu spreyin yüzde kaçının ortadan kalkacağını görmek istiyoruz. Eğer bunun gerçekten mantıklı bir adım olduğunu görürsek, bu çözümü en iyi hale getirmeye devam edeceğiz."

"Takımlar maliyetleri düşürmek için bir sonraki testi bahara ertelemek istediler ve biz de bunun mantıklı bir sebep olduğunu düşündük. Çalışmalar yeniden başladığında, nihai çözümü test etmekten ziyade bilgi toplamaya çalışacağız."

"Çamurlukların gerçekten doğru yol olup olmadığını görmek istiyoruz." dedi.

Çamurlukların kullanımının onaylanması halinde, en erken 2026'da kullanılacağı düşünülüyor.